民主黨民調：65%市民支持採「與病毒共存」策略　比兩月前大升

民主黨今日（25日）發表民調數字，指65%受訪者認為本港「應該」或「十分應該」採取「與病毒共存」的策略。



比兩月前大升23個百分點

民主黨於今月14日至23日，訪問逾600名市民，65%受訪者認為本港「應該」或「十分應該」採取「與病毒共存」策略，比率較去年11月同類調查，大幅增加23個百分點。

被問到「在『與病毒共存』的策略下，無可避免會增加確診宗數，你認為可接受既每日平均確診宗數係多少」，分別有30%及35%的市民表示可以接受每日「最多1,000宗」及「最多10,000宗」，而去年11月的同樣調查則分別只有17%及12%表示「最多1,000宗」及「最多10,000宗」。

另外，67%受訪者認為除罰款外，「應該」或「十分應該」額外懲處參與港區人大代表洪為民生日派對，而無掃「安心出行」程式的違規官員。

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羅健熙：政府防疫政策難再說服市民

民主黨主席羅健熙表示，有關不同病毒對市民的影響，目前大眾主要都是從媒體、外國研究之中取得資訊，政府反而沒怎麼解釋過，政府應公布更多數字，例如確診者中的重症數目、平均住院日數等等，讓公眾了解疫情的嚴重程度。他又指，按照現時的疫情發展，當連「打晒針、喺地鐵站相遇9秒」都可以被感染時，政府很難說服市民繼續遵從嚴格的社交距離限制，因此官方需要交代更多資訊。

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，如此頻頻收緊社交距離、限制市民生活，對香港不見得是好事，市民也不太可能無了期地等一些不願打針的人。他指，是次調查結果反映相比兩個月前，市民更贊同以「與病毒共存」策略應對最新疫情發展，當局應認真考慮市民的意見。

對於生日派對事件，羅健熙希望官方嚴肅處理，不要有「是但啦，冇所謂啦」等等態度輕輕帶過事件，認為這樣會開壞先例、做壞榜樣，這對於日後抗疫工作有嚴重的影響。他指，結果已清楚反映市民對高官出席大型生日派對事件感到相當不滿，並且對負責防疫的官員自身操守有更高要求。

被問到民主黨現時沒有立法會議席，是否擔心政策主張不被重視，羅健熙表示會繼續反映市民的意見，又指過去在立法會有議席時，也會開不同的記招，不過他質疑當時政府又是否用心採納意見。因此他認為，只要真誠地反映一些對社會有幫助的意見就可以，政府是否願意接受是他們的自由。