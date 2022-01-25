邱達根隔離後初踏議會最開心親身參與　未習慣審議議案流程

立法會18個事務委員會今日（25日）選出正副主席，其中資訊科技及廣播事務委員會由何君堯自動當選，副主席則由科技創新界邱達根出任。



今天（25日）為邱達根隔離後首次返回立法會，他表示最開心的是能親身參與議會，但笑稱仍未習慣開會流程。



被問到民政事務局局長徐英偉仍為未能復工一事，邱達根認為事件已過去，不再作評論。



邱達根表示，仍需要時間適應開會流程。（高諾恆攝）

科技創新界立法會議員邱達根因出席港區人大代表洪為民的生日派對，被安排進入竹篙灣檢疫中心隔離21日，錯過了第一次立法會大會，曾表示感到遺憾。

他今天復工，表示十分開心，形容隔離期間「歸心似箭」，雖然透過網上會議參與其中，但認為始終親身參與比較好，因此今天重返議會最開心的是能親身參與，與議員同事討論。他表示仍需時適應開會流程，「如修改議案時，第一條過、第二條不通過，仍在了解中」。

同樣出席過洪為民派對的民政事務局局長徐英偉將休假至年初四，行政長官林鄭月娥今早（25日）表示，徐英偉是重點深入調查對象，不排除任何懲處。邱達根指事件已經過去，承認出席派對不合適，但該如何處罰相關官員則不作評論。

何君堯。（盧翊銘攝）

何君堯出錯𨋢遲到 喘氣主持首次會議

資訊科技及廣播事務委員會主席何君堯出席首次會議去錯樓層致遲到，「好抱歉，剛才出錯𨋢，再等𨋢」。原由他主持的副主席選舉改由陳健波代為宣布，其後再交何君堯接手繼續主持。可能因過度匆忙，他開始時忘記開啟咪高峰，繼續會議初時喘氣，須稍稍拉開口罩以助呼吸。