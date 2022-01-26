議員促安心出行實名制增追蹤功能　薛永恒：因時制宜改善程式

Omicron變種病毒肆虐本港，新民黨立法會議員黎棟國今（26日）提出立法會口頭質詢，要求政府交代會否改善「安心出行」應用程式，例如在強制檢測公告通知中列明須進行檢測的日期和次數，以及提供各社區檢測中心和流動採樣站的實時人流資訊。



科技創新界議員邱達根稱，現時政府追蹤功能遠不及Omicron傳播速度，促請政府推行「安心出行」實名制，加強追蹤功能。創新及科技局局長薛永恒表示，「安心出行」的原意並非用作追蹤，當局會因時制宜改善程式功能，加設針卡和「港康碼」屬可考慮的安排。



現時要在手機查看新聞公報並不方便

黎棟國指，不少市民反映，「安心出行」發放強制檢測公告通知和潛在感染通知的時間有滯後，而且用戶需在細小的手機屏幕閱讀長達數千字的有關新聞公報和在含多頁的列表中搜尋後，才知悉須進行強制檢測的日期和次數，建議政府在公告中列明相關資訊，以便市民查看。他亦建議政府在「安心出行」提供各社區檢測中心的實時人流資訊。

現時從「安心出行」查看強制檢測公告通知，需要在手機屏幕閱讀長達數千字的有關新聞公報。

薛永恒說，「安心出行」應用程式至今已發放超過12,250個有感染風險的處所提醒市民，超過32萬名市民收到通知後到檢測中心進行檢測。他指，程式自推出以來，政府一直因應市民及業界的意見持續優化程式，包括於去年6月推出「安心出行」2.0版本，讓市民可將其疫苗接種及檢測紀錄儲存在程式內；在12月推出的「安心出行」3.0版本則配合「香港健康碼」的推行。

他續指，衞生防護中心現已優化強制檢測公告的內容，清楚列明所需要檢測的次數及日期，另外市民可善用社區檢測中心的網上24小時預約系統，系統會顯示各中心未來兩星期的預約情況。

邱達根倡安心出行實名制

邱達根質疑「安心出行」未能迅速有效地追蹤病毒，「Omicron傳播病毒速度快過我哋追蹤功能一條街……病毒唔會等我哋加人手」，要求當局交代會否推行「安心出行」實名制或將「安心出行」與針卡綑綁。

薛永恒指，「安心出行」的原意是供市民紀錄出行，並盡快通知市民感染風險，原設計並非作追蹤之用，而衞生防護中心可透過安心出行協助追蹤。他稱，加設針卡和「港康碼」等屬可考慮的安排，當局會因時制宜向防疫專家作出建議，又稱在疫苗氣泡實行期間，當局會用好疫苗接種紀錄作防疫工具。

創新及科技局局長薛永恒表示，「安心出行」加設針卡和「港康碼」等屬可考慮的安排，當局會因時制宜向防疫專家作出建議。（歐嘉樂攝）

薛永恒籲市民到訪處所掃瞄「安心出行」

民建聯顏汶羽提到，現時若到訪商場人士須進行強制檢測，曾掃瞄商場二維碼的市民會收到通知，但掃瞄商場內食肆二維碼的市民卻不會收到通知，又問及當局會否要求進入商場和乘坐巴士或港鐵的人士掃瞄「安心出行」。

薛永恒指，當局會努力更新程式，但用好「安心出行」程式的關鍵在於市民有否善用科技，強調現時已有超過10萬個處所設有「安心出行」二維碼，在防疫關鍵時刻，呼籲市民每去到一個處所也掃瞄「安心出行」。

實政圓桌田北辰見記者時指出，收到個案指1月3日曾前往張敬軒演唱會，1月8日衞生防護中心公布同場有人確診，要求強制檢測，但有人在整整一日之後，即1月9日才收到「安心出行」通知，反問這種效率如何令人接受。他指，就算做不到即時發放，起碼都要在查到確診者行蹤後兩小時內發出通知。