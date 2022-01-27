特首選舉︱提名期推遲至2.20展開　縮短至兩周　選管會稍後公布

3月27日舉行的特首選舉，倒數兩個月，政府原本計劃下月15日展開提名期，為期16天。最新決定將推遲至2月20日才展開，縮短提名期至14天，直到3月5日截止提名，是法例要求的下限，但有別於最近幾屆16天的安排。至於選舉當天，投票時間為兩小時，由早上9時開始、11時結束，採用電子派票安排，其後由人手點票。一如去年下旬的選舉，進入票站毋須強制掃「安心出行」。



選舉管理委員會今早（27日）11時，將召開記者會公布特首選舉活動指引，交代有關選舉程序、競選開支及廣告等相關規定。《香港01》將全程直播記者會情況。



今年行政長官換屆選舉將於3月27日舉行，不過提名期有別於過往，早在選舉年之前的12月提出，至今一直未有公布。今次是新選制下首場特首選舉，繼去年9月的選委會選舉、以及12月的立法會選舉後，三場重要選舉的最後一場。至今除了「藍營KOL」商人冼國林宣布參選，罕有未有政經界重量級人物表態。