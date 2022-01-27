特首選舉｜梁振英拒評參戰否　指行政長官關乎未來5年香港定位

特首選舉3月27日舉行，身為外界盛傳的參選熱門之一，全國政協副主席、前行政長官梁振英在今日（27日）的一篇訪問中，仍拒絕正面回應是否有意參選。



梁振英強調，認為香港未來有5年時間抓緊國家的發展機會，指香港需要有遠見的領袖把握這最後機會，又指應該思考誰有能力帶回香港，強調帶領者不獨一人，而是整個政府團隊。



被問到是否有意參選，梁振英只表示，不會再重申其答案。（資料圖片／梁鵬威攝）

梁振英接受《南華早報》的訪問時，被問到為何在政治層面愈趨高調時，自稱是既有知識，又有經驗解決香港問題，是「本地社群的一份子」（a member of the local community）。他不諱言認為自己對《基本法》、與香港相關的重要關係、中央以至內地都有一定認識，能有所貢獻。

指特首選戰非「跑馬仔」：影響整個社會

被問及會否參選今次特首選舉，梁振英只表示「我不會再回答這問題，過去六年我已被問多次，我不打算重申我的答案。」報道提及，梁振英在前年10月接受訪問時，曾表示，自己「現時」無參選計劃，但仍對本港政治有興趣。他亦曾受訪表示，若能為國家、為香港服務，在任何位置都非常樂意。

梁振英在訪問中反問，「到底我們需要怎樣的行政長官？」他之後指，在此前應思考香港在未來5年香港會站在甚麼位置，稱這不是可以亂猜的問題，亦諷刺別人將選戰形容為「特首跑馬仔」，稱「這不是一個『到跑馬地押注在其中一隻賽馬』般的問題，因為會影響整個社會」。

特首林鄭月娥會否競逐連任是今次選戰的關鍵之一。（資料圖片／羅君豪攝）

認為特首選戰不應人為製造競爭

至於3月的選戰是否有競爭更好？梁振英表示應該讓選舉自然發生，有多於一人參選就會有競爭，如果沒有第二名參選者，亦不需要製造競爭，「我不認為這應該是『人造』（artificial）的。」

梁振英在訪問中警告，指香港曾被不少問題困住，需要面向內地，透過參與國家的發展大局，將香港拉出困境。他稱，自己堅信未來五年會是香港參與的最後機會，呼籲大家應看清這一點。他強調，這關乎香港整體社會、經濟發展，以至下一代、年青人的就業及行業導向。

稱港須把握未來5年參與國家發展

對於本港的前景，梁振英指目前香港的貿易公司規模太小，無從於內地的龐大貿易量中尋找機會，故呼籲貿易發展局更積極幫助這些中小企。梁振英解釋，內地因為疫情及其他因素，已習慣不靠香港與世界做生意，所以認為未來5年將是香港最後的機會。他亦強調，應該思考誰人有能力帶領香港，而且要考慮不止一個人，而是整個政府團隊。

（右起）特首林鄭月娥、政協副主席董建華、梁振英、中聯辦主任駱惠寧。（資料圖片／梁鵬威攝）

未曾想過自己作為選委會總召集人人選

在新的選舉制度下，選委會增設總召集人一職，條件是此人須為國家領導人，目前本港只有全國政協副主席董建華及梁振英兩人有此職位。不過，梁振英稱，沒考慮過自己是選舉委員會的總召集人人選。據其了解，並沒有人被問及是否有意擔任此職務。因此他不應假設自己是惟一有資源擔任此職位的人選。

梁振英亦促請當局以更大力度抗疫，盡快停止傳播鏈，爭取與內地重新通關。他建議對重點群組作強制檢測和接種疫苗，希望可說服中央相信香港正為國家的防疫工作盡力。

梁振英2012年參選特首時以「貼地」作為賣點，當時拿着一張摺櫈落區走進群眾聽民意，更曾指上任後會繼續，但最終承諾落空。（資料圖片）

稱自己去街市買菜保持「貼地」

對於現任政府的表現，梁振英不作評價。不過，他指香港在社會運動平息之後，仍多工作需要處理，包括房屋不足、房地產價格飆升等問題，指公眾的不滿情緒仍揮之不去。

梁振英在訪問最尾表示要到街市「入貨」，又問記者是否知道白菜賣多少錢。他強調自己親力親為，與香港的真實生活保持「貼地」。