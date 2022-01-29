消失的六四圖騰︱89年填寫太古橋輓聯　張銳輝轟嗜血豺狼不吃素

港大學生每年重髹太古橋六四標語的傳統，極可能難以再傳承下去。校方今早（29日）在太古橋搭起圍板，遮蓋「冷血屠城烈士英魂不朽，誓殲豺狼民主星火不滅」的20字悼念標語。標語是繼聖誕節前拆除的「國殤之柱」之後，僅存在港大的六四圖騰，也是分布在各院校中歷史最悠久的本土六四記憶，直接由當年港大學生在六四民運遭鎮壓後所書寫。



過往，本港至少六間大學都有展示雕塑等圖騰悼念六四，中大及嶺大在「國殤之柱」被拆後不足兩天，幾乎同步在平安夜通宵移除校內的「民主女神像」及「六四浮雕」，今次圍封太古橋是一個多月來第4次同類行動。



當年有份寫下這20字的張銳輝，接受《香港01》查詢時，直指「嗜血的豺狼不會改吃素」，批評是「披著學者外皮的鷹犬」繼續執行為政權「清洗歷史的任務」。他說，以圍板封頂剷走字跡，更彰顯了行動是「鬼祟無恥見不得光」；即使實物被洗走，亦洗不走記憶。



太古橋位於港大太古堂對出，1989六四事件遭北京當局鎮壓，太古堂宿生會主席張銳輝及其他港大學生，在黑布上寫上20字悼念標語，譴責北京屠城，字跡穿過黑布留在橋上，校方其後試圖洗走太古橋上字句，最終在港大師生努力下得以保存。此後，每年六四前夕，港大學生及太古堂宿生都會為這20字重新上油漆，既是悼念，也是傳承及銘記這段歷史。

張銳輝說「國殤之柱被肢解」，已預視太古橋六四輓聯「不可能在獠牙下倖存。」他說墨蹟在1989年6月4日晚上，因港大太古堂宿生書寫長輓而留下,其後港大學生每年填補墨蹟，32年來校方從沒阻撓，令輓聯留存至今，是公開紀錄六四屠殺歷史的唯一實物。他批評校長張翔為首的港大領導層「淪為極權走狗」，已流傳國際並將遺臭歷史。

他說1989年至今，港人拒絕遺忘堅持悼念，無論是維園燭光抑或輓聯重漆，曾經目睹及參與，都是「見證了事實」，即使暴政威嚇，每一個人仍能繼續訴說歷史，傳承真相，追究責任。他引述當日一起填寫輓聯的同學指，「直幡烙印太古橋，三十三載風雨搖，哀我港大棄明徳，冷血屠城誓不饒。」