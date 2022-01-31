直播｜林鄭：徐英偉警覺性嚴重不足有違守則　建議中央免除其職務

港區人大代表洪為民疫情下的生日派對，掀起政治風波，涉事的民政事務局局長徐英偉今日（31日）辭任局長。特首林鄭月娥下午3時舉行記者會，公布「洪門宴」事件調查結果，《香港01》將會直播。



徐英偉、區嘉宏、鄧以海等無用「安心」

林鄭月娥表示，特首辦主任陳國基處理政治委任官員及廉政專員，公務員事務局局長聶德權處理4名公務員體系的官員，上周已收到資料，作出裁決及懲處，向中央人民政府報告。她指，應邀出席本身並不存在紀律問題，所有15名官員與洪為民，都有不同程度的工作關係，涉及科技、青年合作等。



林鄭月娥指，當日宴會出席人數高峰是9時後，有9位官員是於早段時間出席，即晚上6至7時左右、賓客很少時出現，打個招呼就離開；其中4位較晚出席但出席時間很短。發展局政治助理馮英倫出席時間較長。

另外，徐英偉、入境處處長區嘉宏、退休前休假的海關關長鄧以海，沒有使用「安心出行」程式。徐英偉傾談時無戴口罩；馮英倫自言由於有飲過酒，可能有參與唱歌，記不清有沒有全程戴口罩。

口頭警告政助馮英倫、創新辦馮浩賢

林鄭批評徐英偉警覺性、敏感度嚴重不足，有違政治任命官員守則，今日已收到徐英偉辭職信，她已經接受，並向中央政府建議免除其職務。

至於馮英倫，林鄭指，馮英倫當晚逗留超過4小時，作為政治委任官員，需避免在人多宴會上逗留，發展局局長將對其作口頭警告；另一名創新辦副總監馮浩賢，林鄭指出席活動本身是可以接受，可是他在1月6日下午收到強檢通知時，沒有馬上向上司報告，1月7日更回到辦公室，將同事置於感染風險中。創新辦將按公務員紀律程序，對其作口頭警告。