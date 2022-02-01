鄭若驊：憑虎精神能跨越挑戰　辦國安法論壇展「一法頒行國本固」

今日是大年初一，律政司司長鄭若驊發表網誌，先祝願全港市民身體健康，心想事成。她稱，「虎」一直給人的印象是反應敏捷和積極進取，這正是中國人的優點，相信大家憑藉這種特質，定能跨越當前的挑戰，共創美好將來。

她更於網誌中「題詩」，希望隨著《香港國安法》生效和完善選舉制度落實「愛國者治港」的方針後，香港可進入良政善治的新時代，形容是「一法頒行國本固」。



稱盡快落實兩地法院認可民商事案件判決安排

鄭若驊稱，展望新的一年，律政司會推出多項措施，協助法律及爭議解決業界把握國家政策帶來的機遇，包括盡快落實《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》，當局已就立法建議進行公眾諮詢，之後會提交立法會審議，希望可以早日建立全面和明確的機制，為兩地的當事人提供更佳保障。

她指，法律改革委員會已發表《與仲裁結果有關的收費架構》報告書，提出在仲裁工作的法律收費安排上作出改革，當局現正審慎考慮報告書內的相關建議，並會盡快安排立法修訂。

鄭若驊續說，今年是香港回歸祖國25周年，律政司會籌辦多項活動與全港市民一同慶祝，包括於11月舉辦香港法律周，屆時雲集海內外法律及爭議解決專家，就一系列法律議題與業界分享專業意見。

她於文末表示，律政司會再度主辦《基本法》和《香港國安法》的法律論壇，透過專家的真知灼見，提高社會大眾正確理解國家《憲法》和維護國家安全的憲制責任，共同見證《基本法》和「一國兩制」在香港的成功實踐，讓大家得以深刻體會：「興邦自古賢人志，定國豐年家業盛。一法頒行國本固，壬寅歡慶共枝榮。」