入議會第10年頭　田北辰嘆理性路孤獨：睇唔過眼就講　盼社會生變

實政圓桌田北辰可謂建制派異數，上月在特首答問會質疑政府默許機組人員「客機去，貨機返」，導致第五波疫情爆發，兩度追問特首林鄭月娥會否致歉，卻遭對方批評「盲目指控」。田北辰接受「香港再出發大聯盟」訪問時坦言不以為然，認為自己從不「盲反」：「人好得意，如果你支持佢10樣嘢，第11樣嘢你反對，佢可能只記得你反對嗰樣嘢，唔記得你其他，所以係一條好孤獨嘅路！」



性格脾氣難改：睇唔過眼就要講嘢

田北辰說自己從政多年，始終走直選路線為市民發聲，性格脾氣雖然難改，但從政令自己悟到很多人生道理，至少關注的事情改變了很多。他舉例在擴闊稅基的討論上，亟須考慮的是開拓資產增值稅，屆時便有能力為市民多提供福利，但有關倡議九成人不中聽，而自己始終認為「睇唔過眼就要講嘢，講咗之後希望社會有改變。」

擔任議員第10個年頭，田北辰說「理性批判」是他主要的職責。而這刻最希望連結到年輕人，解決這個香港最深層次問題。他提到縱橫紡織界的父親田元灝，一直以自己工廠創造的就業為傲，「佢覺得係一種貢獻，這對我影響很深。」田北辰笑言自己創立的公司有二、三千員工，但甚少購置物業，「我係交租㗎，屬於『用人搵錢』嘅人。」

他說真正幫到年輕人的並非大公司招聘，而是無數微型企業誕生，希望推動在新界西北建立全港最大消閒區，廉租給年輕人創業。

最想連結到年輕人：係香港最深層次問題

踏入虎年，田北辰的新年願望是盡快「解封」，自己與很多香港人一樣都難以忍受「封鎖」措施，直言令人抑鬱。不過，他指「解封」的前提是外防須做到滴水不漏，截停個案輸入、找出本地傳播鏈，就是與內地通關的第一步。