陳智思料民政局改組加強地區與青年互補：青年人要理解大灣區市場

特首林鄭月娥去年在施政報告建議政府多個政策局重組，包括將民政事務局改組為「民政及青年事務局」。行政會議召集人陳智思在電視節目受訪指，認為民政事務局目前管轄的範疇太多，估計將青年議題抽出來，增加資源及關注，將有助加強地區事務與青年工作的互補性。



陳智思在節目中又提到大灣區發展，指政府要思考如何令青年人接觸大灣區，讓他們至少明白「780萬人市場」和「7,000萬人市場」的區別，理解到今天大灣區7,000萬人的市場，足以帶動周邊的經濟，故如果香港青年人不知道該市場，將會被邊緣化。



（港台截圖）

陳智思在港台電視節目受訪指，認為目前不夠渠道讓年青人認識香港，缺乏階梯讓有心人拾級而上，在認識國家方面亦然。

他相信在當今政經環境下，本港舊有的優勢仍然存在，包括法治基礎、稅制、人才等優勢，同時本港亦有新的優勢，例如周邊區域的發展。他提到近十年香港在科技發展方面新興產業化的研究，加上深圳本身的「科技落實」的優勢，相信香港與深圳可以互補長短。

至於一國兩制要如何互補，陳智思舉例指，十四五規劃將香港定位為國際航運中心的地位，而深圳和廣州等大灣區城市雖然也有國際機場，但他們的國際航線遠比香港少，因此很多外國人要走進大灣區，或者大灣區市民走向世界，都要經過香港。但大灣區內的城市亦有其制度優勢，在國內二、三線城市的航線，以內地機場佔優。

新一屆立法會在改制後再無泛民主派議員。（資料圖片／盧翊銘攝）

立法會再無制衡？陳智思：應思考監察政府之目的

陳智思又說，完善選舉制度之後，立法會少了泛民主派議員的參與，不等於行政機關失去制衡，認為整個制度上，立法會監察政府的功能仍然存在。他反指，應思考監察政府之目的何在，認為過去監察方面過了火，才變成甚麼都反對。他強調，立法會或公民社會的團體，其角色都是協助特區政府施政，而是協助其做事。