林鄭出席喪禮須檢測　自爆安心嘟入無嘟走　不停檢測：保證無風險

本港疫情失控，感染數字屢創新高，隱形傳播擴散多區。特首林鄭月娥今午（4日）突然召開記者會，宣布政府正採購數以千萬計的快速抗原檢測包，預告將推行一次全民快速檢測。她自爆上月29日曾到訪紅磡世界殯儀館，因為殯儀館出現感染者，自己今早收到「安心出行」通知，建議她自行進行檢測。



林鄭即時展示快速測試棒，大讚快測「好容易做，亦都好準確」，解釋說顯示「一條線，即是陰性。」她又展示自己「安心出行」的通知，自揭當晚在7時02分掃碼，而程式顯示逗留時間一直到晚上11時02分，她解釋「因為我出嚟無嘟，出嚟唔洗嘟嘅嘛。」



「安心出行」專頁關於使用方法的介紹，提到離開時要按「離開」。專家也建議用家離開時要同步登出，否則依靠程式4小時後自動登出，有機會與確診者「時空交錯」而被誤認為須強檢人士。



林鄭力銷快測棒：自從面市我不停咁做

林鄭在介紹全民自我快測計劃時，主動交代今早收到「安心出行」訊息建議她自行做檢測以策安全，她說自己已即時利用快速測試棒進行檢測，並即場拆開密實袋，向記者展示測試棒，力銷快速測試方法：「自從有咗呢隻快速抗原檢測面市，我不停咁做！」

她指通知沒要求自己強檢，因為感染個案並非出現在同一喪禮，所以沒發出強制檢測令，只是提醒相關人士不舒服就要看醫生。不過，她強調自己一有空閒就會再補做核酸檢測。翻查紀錄，上月29日，香港道教聯合會會長湯偉奇在世界殯儀館設靈。

你到訪過的場所，也有確診或初確者到訪，相關到訪時間是2022年1月29日19:02到23:02，地點為世界殯儀館，建議閣下自行安排病毒檢測。 林鄭收到「安心出行」通知（中文譯本）

▼2月4日 市民在瀝源邨檢測站排長龍等候檢測▼



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解釋抗疫分輕重：快測常見於感染量多的國家

林鄭又以此為例，解釋政府抗疫政策「分層次、分輕重」，強調不可以將不同情況，劃一以同樣手段處理，認為並非善用資源方法。而她今次到殯儀館是最「輕可」的狀況，所以在現行措施下可自行決定檢測，而快速測試正正起到輔助功能，令人可以安心繼續日常生活工作。

她說快速測試在外國好常用，因為懷疑感染數量太大，根本無法如香港般追蹤傳播鏈，只能靠自我檢測。政府近來已在污水抽樣呈陽性的社區派發，也涵蓋清潔及保安等曝露風險較高的群體，累計派出60萬劑，較大規模的快速檢測已經在馬灣及愉景灣實行。她強調測試棒作為輔助測試，快速且有效，不過快速測試並不可以代替強制檢測的要求，有關人士仍須到檢測中心採樣進行核酸測試。

林鄭月娥堅持脫罩自詡非常謹慎：「保證不會有傳播風險。」（余俊亮攝）

堅持脫罩自詡非常謹慎：保證不會有傳播風險

疫情嚴峻，變種病毒Omicron傳播性增加，衞生防護中心今日特意在記者會教市民戴口罩方法。但林鄭見記者時堅持不戴口罩，她指自己「已經解釋咗啦，唔想重複，但我係非常之謹慎個人衞生，我亦非常之謹慎，我唔會傳播畀大家，因為我成日做呢隻快速抗原檢測，做核酸檢測都唔少，因為行政長官有時出外，我咪做下核酸檢測，所以我係保證到不會有傳播風險！」

由於我係呢度同你哋咁遠，又或者在立法會同主席及議員咁遠，亦係符合要求。 林鄭月娥回應脫罩風險

林鄭早前曾就不戴口罩解畫，聲稱作為特區首長，有必要脫口罩令市民可以看到她的表情及感受她的情緒。