陳茂波：住宅辣招無條例放寬　預告最快兩年後加跨國企業稅

美國聯儲局表明今年會加息，財政司司長陳茂波今早（5日）在電台節目上表示，香港可能跟隨美國加息，但速度和幅度未必與美國一樣。他指，加息對樓市息口一定有影響，但樓市受市場供求和經濟狀況等影響，本港樓市借貨比率處於安全水平，對於已置業人士的承擔能力有信心，料不會對本港金融構成系統性風險。



被問到會否放寬樓市辣招，陳茂波指，買家印花稅和雙倍印花稅的政策目的是減低投資和外來需求，優先顧及「未上車」的港人，展望未來不具備放寬的條件。



陳茂波說本港資金較為充裕，加息速度和幅度未必如美國一樣，不一定亦步亦趨地緊隨美國加息，根據2018年的經驗，當時美國數次加息後，香港才開始加息，金融管理局和政府會密切留意資金流向，本港確保金融系統穩健。他又指，目前新造樓宇按揭成數平均5成多，佔供樓人士入息約36%，對已置業人士的承擔能力有信心，相信不會對本港金融構成系統性風險。

對於現行樓市辣招，陳茂波提到，過往政府曾撤銷非住宅物業雙倍印花稅，原因在於當時寫字樓和商舖等成交價下跌，成交量亦不高，於是鬆綁；但展望未來住宅樓宇不具備放寛「辣招」的條件。

樓市暢旺、補地價增加令財政勝預期

陳茂波說，政府原本預期本年度財政赤字為1,016億元，但政府現時財政狀況遠比估算時好，提高股票印花稅、樓市暢旺等增加政府稅收。另外，政府在發展商補地價方面收入增加，佔400至500億元，令政府有資源全力做好防疫抗疫工作。

在稅制改革方面，陳茂波指政府要進行研究，社會也要有深入討論。香港未來亦要跟隨國際經合組織設立的全球最低有效稅率，以香港為總部的跨國企業的稅率將會增加，政府會進行諮詢和部署等，預計2024至25年起實施，每年可為庫房帶來100多億元收入。