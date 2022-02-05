政壇諸事町｜傳髪型屋將停業　黃傑龍上載造型照　叫網民助揀髪型

第五波疫情瀕臨失控，消息指，政府正研究將髪型屋、位於私人樓宇內的寺院和佛堂等，列入《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》的表列處所。消息一出，隨即引起市民熱列討論，自疫情爆發以來，髪型屋從未曾試過停業。



叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍，在Facebook上載多張自己配以不同髪型的圖片，指假設兩個月不能剪頭髮，要規劃一下甚麼髪型適合自己，邀請網民提供意見，「無理由下下全香港木村拓哉」。



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黃傑龍為自己的正面照「key」上了不同髪型，包括有中間分界、斜陰瀏海、金色短髮等，叫網民俾下意見。有網民表示最欣賞中間分界的髮型，亦有網民建議不如「剪光佢唔使煩」。

有網民指如果勒令髮型屋停業，肯定不止兩個月，建議黃傑龍要諗定可維持半年的髮型，黃傑龍則再「key」上一個長髮及肩的髮型回應。

曾質疑強檢無意義

黃傑龍早前質疑本港單日逾百個感染者，政府如何調查他們14天內到過的地方，又如何在記招逐一向公眾交代：「記者會每個個案講2-3分鐘，130個個案都要講5個鐘，仲未計記者發問。」

他說即使交代到，亦沒報紙可以全部報道，更沒市民會掌握到，「所以強制檢測已經再冇意義，因為冇可能有人會睇得到，究竟自己是否屬於強制檢測範圍，亦即係話技術上市民冇可能配合。」