美眾院通過為港人提供「避風港」　外交部公署：以港遏華注定失敗

美國眾議院通過長達2,900多頁的《2022年美國競爭法》，當中相當篇幅提到香港人權及自由持續遭侵犯，為了推廣美國價值，法案將採取一系列涉港措施，包括避風港政策，為港人提供18個月「臨時保護身份」，加快難民及政治庇護申請，以及向高技術港人每年提供5,000個特殊簽證配額等。



外交部駐港特派員公署發聲明，強烈譴責和堅決反對，批評美國有反華政客用心險惡，炮製負面內容，打「香港牌」遏制中國發展，提供所謂「安全港」是惺惺作態，與反中亂港分子沆瀣一氣。聲明又指，美國口講捍衛民主人權，所作所為卻是維護自身霸權，不惜禍亂香港、犧牲港人利益，包藏「以港遏華」的禍心。



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法案提議撥款支援香港民主

有關法案主要透過強化美國科研及供應鏈，鞏固美國的經濟及外交等領域的競爭力，抗衡中國，牽涉大額撥款扶助國內晶片及半導體產業。法案也要求華府與同盟國聯手回應香港問題，更提議撥款支援香港民主發展及維護網絡自由，並禁止向香港警隊出口軍火裝備。法案甚至要求華府協商，將台北經濟文化代表處改名為「台灣駐美代表處」。

美國參議院去年中已經通過《美國創新及競爭法》，參眾兩院下一步須互相協商，達成一致的法案版本，再送交總統拜登簽署。拜登盛讚眾議院各方合力促成法案，期待參眾兩院盡快展開商討，希望法案可盡快交到他手上，形容「美國無法再等。」

外交部公署轟政治騷：立即停止推進法案

外交部駐港特派員公署警告美國政客，及早認清大勢、懸崖勒馬，立即停止嘩眾取寵的政治表演，停止推進相關法案及插手香港事務。發言人強調，透過打「香港牌」遏制中國發展是痴人說夢，注定失敗。

公署又重申任何外部干預，都無法撼動北京維護國家主權、安全及發展利益的強大意志；又指《港區國安法》是保國家安全和香港安寧的好法律，新選舉制度是符合「一國兩制」和香港實際、有利於香港長期繁榮穩定的好制度。發言人強調香港正走出「泛政治化」漩渦，走上優質及實質民主之路。