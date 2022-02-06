楊浩然突退民主黨　入黨22年長踞中西區　被視為低調參選派

隨著「愛國者治港」新選制確立，去年底立法會選舉中民主黨參選與否，以至會否為黨外人助陣相繼成為焦點，政治分歧浮現。副主席梁翊婷及黨員蘇逸恒因違紀支持黨外人面臨被革除黨籍，元老李華明的黨籍則被凍結。據悉，同樣被視為參選派的中西區區議會副主席楊浩然，昨晚（5日）也向黨員告別，表明已退出加入了22年的民主黨，解釋因私人原因而須離開。

去年立法會選舉，5名非建制候選人尋求民主黨支持參選，港島東潘焯鴻及新界東南蔡明禧在回覆該黨問卷時，正是列楊浩然為推薦人。然而，楊浩然並不似梁翊婷、蘇逸恒及李華明，他並未在民主黨不批准支持的情況下堅持為黨外人撐場。《香港01》正向楊浩然及民主黨主席羅健熙查詢。



為中西區僅餘3名區議員之一

現時是中西區寶翠區議員的楊浩然，1999年從政起點卻是競逐東區區議員，當年已掛著民主黨員牌頭，但未有成功晉身議會。2003年轉到現有選區成功當選，及後成功連任。到2011年，楊浩然在人民力量狙擊下，僅以33票之差敗給建制派，2015年同樣僅負69票。2019年反修例事件期間，楊浩然成功重返區議會，翌年初在無競爭對手下成為中西區議會副主席。

經過去年宣誓風波，楊浩然是約60個成功獲確認宣誓有效的民主派區議員之一，但他所屬的中西區區議會只剩下3名議員，已近乎停擺。現職律師的楊，反修例事件期間曾協助前黨友兼立法會議員許智峯入稟法院，私人檢控西灣河開槍事件警察，以及深水埗撞人事件的士司機。