行會需為抗疫失敗負責？葉劉稱政府事後才諮詢：開會前先有文件

第五波疫情爆發，政府再收緊防疫措施，包括堂食限2人一枱，關閉髮型屋及宗教場所，以及禁止兩個家庭以上聚會等。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今日（9日）在報章撰文，指面對傳播力驚人的Omicron變種病毒，政府更應改變抗疫策略，若持續重複「爆疫、關閉處所、減少聚集」的招數，只會事倍功半，亦令經濟再受打擊。



有網民在Facebook留言指，行政會議要為這兩年抗疫失敗問責，尤其當過問責局長、資深公務員的成員。葉劉淑儀則回應指：「我們是開會前才有文件看。政府先宣佈措施才諮詢行會！」



倡提高「疫苗通行證」要求 讓各行業繼續營業

葉劉淑儀說，相對於關閉大量處所、各行各業陷入停頓，影響市民生計，不如容許他們繼續營業，但是提高「疫苗通行證」的要求，要求員工須已接種疫苗才可上班，市民也須打了針才可光顧等等。

她提到，加大檢測能力非常重要，同時應防止走漏個案，「若有收到『安心同行』程式『強制檢測公告通知』或必須接受檢測的市民，仍然逃避不檢測，特區政府有沒有足夠的法律及機制去處理或懲罰，以確保有感染風險的市民有做檢測呢？」

她又指，有政黨及議員希望中央政府派出「國家隊」來港進行全民檢測，「彷彿他們是天兵下凡，來港一次便瘟疫盡除，可事情並非如此簡單，即使進行全民檢測也不是只做一次便可，長期依賴『國家隊』也不是辦法。」

倡安心出行實名追蹤 仿傚內地新加坡

葉劉淑儀認為應提高追蹤個案及密切接觸者的速度和效率，建議「安心出行」實名制，並稱特區政府一直陷於「侵犯私隱」的迷思，不敢在「安心出行」程式加入實名登記追蹤功能，是無法「快、狠、準」地遏止疫情的根本原因。

她舉例指，內地個別省市運用電訊網絡，當有確診者在某時段於某電訊網絡覆蓋的範圍內使用手提電話，同一時段在該網絡範圍活動的人士便會自動收到強制檢測短訊。新加坡政府則強制人民實名採用「合力追蹤」（TraceTogether）手機程式或「便攜防疫器」（Token），利用藍牙功能記錄用戶行程，快速辨認密切接觸者。