政圈風聲｜人大政協交履職報告刷KPI　來年換屆掀動爭位戰

全國「兩會」下月初在北京召開，儘管香港確診個案不斷破頂，但港區人大代表、政協委員暫時仍按計劃集體赴京開會，前提當然要做好防疫措施，有政協中人就透露，近日疫情肆虐減少落區，避免「中招」而錯過一年一次的「兩會」。

今年是十三屆全國人大、政協任期最後一年，據聞，逾200名港區人大政協日前已呈交履職報告，詳到過去工作表現，包括在報章撰文、議會發言、出席愛國教育活動等次數，今年要求比過去幾年更為詳盡。



多名政協「夠鐘」落任

中央近年對人大政協要求愈來愈高，5年任期中，人大政協須出席各種能力培訓班、研討會、考察調研，在社會關注議題亦要積極發聲，全部都計算績效指標，因此不要以為上了位就可以穩坐釣魚船。

據聞，今年呈交履職報告的要求比以往多，須詳列過去一年所寫文章、發言、聯署、參與活動等資料，「唔係填個數字就得，要有具體日期、時間」，估計當局要逐人評估表現，作為換屆連任的其中一個參考指標。

有資深政協笑言，理論上填報愈多愈好，證明自己盡責履職，某些政協就不時自詡以筆為刀、日書萬字，但政協委員涵蓋不同界別，例如商界人士的KPI並非只計文章數量，更多的是界別影響力、動員力。

全國政協來年換屆，根據「七上八落」的不成文規定，多名港區政協常委都「夠鐘」落任，將掀動新一輪爭位大戰，各路人馬都開始默默做功夫。