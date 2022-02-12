疫情‧直播｜李家超：港府5點請求包括邀請內地專家　暫無封城計劃

政務司司長李家超率團到深圳出席第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，今日（12日）晚上9時見記者，交代會面成果。李家超在記者會指，現階段沒有封城計劃。



《香港01》早前率先報道，港府尋求在中央協助下，將每日檢測量倍增至60萬次，以及援助興建港版「火神山」醫院，集中、大量接收確診病人。



代表團包括李家超、運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強，以及衞生署、食物環境衞生署及民政事務總署等相關部門代表，今日與國務院港澳事務辦公室、國家衞健委、國家疾控局、廣東省人民政府、深圳市人民政府代表及專家，就香港當前疫情形勢交流意見，並會討論內地支持香港抗疫措施及保障內地供港物資等事宜。



國務院港澳辦王柳權副主任主持會議，轉達國務院副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍的關切，對醫護疾控，公務人員、紀律部隊、義工等致崇高敬意。

港府向內地請求以下項目：

1／ 派內地專家協助做病理排查

2／ 協助增加檢測能力

3／ 協助檢疫隔離設施

4／ 提供快速抗原測試套裝

5／ 家具、口罩等抗疫物資

李家超表示，中央會全面積極考慮港府提出的請求，原則上接納提出的整體方向。中央、廣東省會採措施充份保障香港的鮮活食物、蔬菜、生活必需品的供應。中央、廣東同意共同成立專班，針對性盡快解決問題。

共同成立的專班包括：流行病學專家組、檢測組、檢疫設施組包括醫療物資保障組和其他物資供應組等。由於有些工作在內地做後勤配合，因此同意成立專家組，考慮用不同措施時的最有效方法，亦會調動得到人手，有效用國家優勢，提升檢測能力。

李家超指，現階段沒有封城計劃，強調動態清零是保障市民生命及醫療設施運作的最有效方法。

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