註冊內地臨時醫護？梁美芬贊成可診治患者　湯家驊：醫療標準不同

政務司司長李家超日前率團到深圳，出席第二次內地與香港新冠疫情專題交流會，透露特區政府向內地提出5個請求，包括提升香港的檢測能力、協助建設檢疫和隔離設施等，中央會全面積極考慮特區政府提出的協助請求，原則上接納請求的整體方向。他又表明，現階段沒有「封城」計劃。

經民聯立法會議員梁美芬表示，十分歡迎這些內地人員來港，認為政府當局應該給予他們臨時註冊為醫療人員的資格，在日後新建的港版「方艙醫院」內診治患者。

不過行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，政府要臨時註冊內地人員為醫護，法律上有足夠基礎，但牽涉到兩地醫療標準的不同，牽連甚廣，非必要不宜輕率進行。他又強烈質疑「封城」的做法根本不適用於香港，批評提相關說法「分化香港社會」。



▼2月12日 沙田水泉澳邨茂泉樓圍封檢測▼



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湯家驊：授權內地人員為醫療人員涉政治問題

湯家驊指，據目前理解這批內地人員不會在港執行醫務工作，特區政府5項要求中亦沒有提及，相信他們來港後主要負責一些興建方艙醫院、處理物資、檢測等工作。他指，據其理解現行法例599章《預防及控制疾病條例》，已有足夠法律基礎讓政府當局在公共衞生緊急事態之下，委任任何人以醫療及衞生專業人員身份行事。即使假設法律基礎不夠，《緊急情況規例條例》（《緊急法》）都可以補足。

不過湯家驊關注到，在「一國兩制」之下香港和中國內地有不同的醫療專業準則，如果輕易授權內地人員為本地臨時的醫療人員，可以牽涉的層面很廣，涉及政治、法律問題，所以相信目前政府暫不傾向授權他們為醫療人員，除非往後的疫情狀況再有大幅度的改變。

他亦指出，按本地專家分析，主流病毒株Omicron對大部分已打疫苗人士的影響較為輕微，患者大多可以服藥後自行復原，對醫護服務的需求未必非常大，最重要的是給予他們一個適當的隔離環境，以免在狹小的居所內和家人交叉感染。

指封城「一日都搞唔掂」

就「封城」問題，湯家驊斬釘截鐵表示做不到，指香港作為金融中心「封一日都唔掂」。他提到所謂「封城」，涉及的前提包括足夠檢測能力、強制全港700萬人禁足一段時間背後的行政人手，反問政府有沒有能力提供「封城」期間市民的日常必要物資、辨別出有需要覆診的長期病患者等。

他又指，全面「封城」莫說是香港，內地城市都未必做到，小省市或許尚可，所以拿香港跟內地比較是「橙同蘋果比」。他舉例指，香港要封十八區其中一區，相信都沒有能力，「就咁一條大型屋邨都未必封得掂」。他認為法律基礎政府一定有，但行政上根本不可能做到，香港人也未必能接受，質疑提出「封區」的人只是流於口號式，「都唔知講嚟做乜，只係分化緊香港社會。」

梁美芬：一周內應開始建設方艙醫院

梁美芬表示，目前的疫情狀況「救命最重要」，香港極需要內地人員援助，隨後勤工作外，一般醫護工作都急需人處理，目前社區上有許多確診人士在家中住上幾天，全家人都已感染，情況非常惡劣。她認為，日後「方艙醫院」建成後需要讓一些內地人員診治輕症患者，認為即使只是輕微發燒都需要醫護照顧和安撫情緒。

梁美芬指，目前未能確定需要多少內地醫護來港協助，但希望可臨時放寬門檻，讓大批在內地有抗疫成功經驗的專家來港，相信立法會會配合「開綠燈」。她又不擔心兩地的醫療標準不同，「最緊要係救命，𠵱家好多市民在家確診發幾日燒都冇人理，仲拘泥係咩人幫手？況且嗰班唔係普通人，係內地已經有成功經驗嘅抗疫英雄，大家要相信內地醫護訓練水平。」她又以大型天災為例，人道救援很多時候都是跨國的，認為在緊急情況下不應介懷援助方的背景，何況是來自自己國家。

梁指，全民檢測一開始先不用全民禁足，只集中在個別爆疫嚴重的地區，做到「小區就封，大區就按風險睇」，希望整體工作可在3月內完成。她期望，政府可在今周內即時啟動建設方艙醫院的準備工作，到全民檢測進行時，隔離設施已準備就緒接收確診人士。