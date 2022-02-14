院舍爆疫︱密切接觸者未能送檢　羅致光：設施已飽和無法收納

勞工及福利局長羅致光今日（14日）於立法會福利事務委員會簡報政策，包括將於明年上半年提交制定強制舉報虐兒法例的法案、合併普通及高額長者生活津貼、修訂殘疾人士院舍法例、政策局架構重組等。

有議員關注到，近日有安老或殘疾人士院舍出現新冠肺炎感染個案，院友當中有不少缺乏自理能力，但這些密切接觸者無法送檢，情況可能一發不可收拾。羅致光承認，目前檢疫設施已經飽和，無法收納所有相關人士。



目標明年上半年提交強制舉報虐兒條例草案

會計界議員、民建聯黃俊碩日前對新冠病毒呈初步陽性，黨內其他立法會議員需在家工作。同屬民建聯的福利事務委員會主席陳恒鑌，今天未能親身出席主持會議，由副主席鄧家彪代為主持。

羅致光在會上提到，當局計劃訂立強制舉報虐兒法例，但當中涉及配套繁多，如訓練安排等，望能於明年上半年提交法案。

承認對童樂居事件警覺性不足

實政圓桌田北辰繼續關注童樂居虐兒事件，於會上要求局方承認於設計監管制度上有失職，或為事件道歉。他認為社署的定期巡查工作兒戲，沒有抽查錄影片段。羅致光回應時承認對有關事件的警覺性不足，承諾會檢視牌照監管制度以及檢視預防方法。

民建聯葛珮帆亦就事件促當局成立獨立調查委員會，調查社會福利署並監管其他相關機構，及制定改善及預防方案。

近日有安老及殘疾人士院舍爆疫。圖為深水埗「溫暖護老院」。（資料圖片）

安老及殘疾人士院舍爆疫 羅致光：檢疫設施已飽和

葛珮帆另提及，有安老或殘疾人士院舍出現感染個案，指相關人士現只能原地隔離，但院舍內人手嚴重不足，智障及殘障人士又無自理能力，形容情況危急，部分家屬甚至寧願親自入內照顧。

羅致光表示，亞博檢疫設施幾乎飽和，無法安排院友到檢疫設施隔離，指當局正與食物及衞生局努力增加檢疫設施的容量，惟改裝及聘用額外人手需要時間。他又提到，當局近兩日已重新調整策略及資源，工作人員已經接近盡所有心力處理，形容今次是一場「戰役」。

勞工及福利局副秘書長（福利）郭慧玲（左）、副局長何啟明（右）。（立法會直播截圖）

院舍長期人手不足 何啟明：須考慮激活整體勞動力

勞工及福利局副秘書長（福利）郭慧玲於會上指，當局建議高度照顧院舍每天至少13小時，每30名院友至少有1名保健員；延長護理員1比20的人手比例時段至每日10小時；要求高度照顧院舍於8年內，達到9.5平方米的最低人均面積等。

有關建議獲大多數議員支持，認為能夠改善院舍質素，惟有議員擔心聘請人手有困難。勞工及福利局副局長何啟明表示，結構性問題是本港整體勞動力下降，需要思考如何激活勞動人口。

議員亦關注成本增加問題，擔心出現結業潮或有院舍將成本轉嫁予使用者。何啟明認為，最重要是讓長者或殘疾人士享受到專業服務，且院舍有8年過渡期，相信足夠應付。