假新聞法︱陳積志：目標上半年完成研究　否認「躺平」處理

署理民政事務局局長陳積志今日（14日）於立法會民政事務委員會，就青年、體育、文化藝術、社區建設等範疇簡報政策。

有議員促請當局盡快立法規管「假新聞」，甚至批評政府態度為「躺平」、「與假資訊共存」。陳積志否認，表示當局正進行詳細研究，望於今年上半年完成研究工作，提出具體建議。



陳積志（左）。（立法會直播截圖）

霍啟剛首主持會議「甩轆」 兩度叫錯議員名字

因會計界議員、民建聯黃俊碩日前被驗出對新冠病毒程初步陽性，黨內其他立法會議員需暫時在家工作。同屬民建聯的民政事務委員會主席鄭泳舜，今天未能親身出席主持會議，由副主席霍啟剛代為主持。

霍啟剛主持期間，未知是否因未熟習點名議員發言，兩度叫錯議員名字，包括誤稱選委界陳凱欣誤稱為「（工聯會）陳穎欣」，並一度叫錯經民聯陸瀚民：「Benson（陸瀚民英文名）陸頌雄，呀唔係，陸瀚民議員。陸頌民議員……陸瀚民議員。」

陳積志簡報政策時提到，將積極推廣體育文化，體育學院新大樓工程將於2024年年中完成；啟德體育園亦料能於2023年年底如期竣工。他又表示，當局會以試驗方式，讓地方組織參與接觸「三無大廈」業主，鼓勵他們成立立案法團。有關計劃將於今年首季及第二季，分別於深水步及荃灣展開。

是日會議由霍啟剛主持。（立法會直播截圖）

規管假新聞須參考世界經驗 否認「與假資訊共存」

葛珮帆及郭偉强同時關注「假新聞」立法時間表，陳積志回應表示研究工作繁複，需要參考世界各地的經驗，挑選最適合香港及最有效的方案，檢視是否需要立法。他指，當局已盡力加快速度，目標在今年上半年完成研究，提出具體建議予政府考慮。

田北辰強調，假資訊會妨礙抗疫工作，如最近香港大學感染及傳染病中心總監何栢良的假錄音再次瘋傳。他質疑當局打算「躺平」、「與假資訊共存」。陳積志反駁，強調政府絕非「躺平處理假資訊」，正進行詳細研究，已聘請專業人士並參考其他法律管轄區的經驗。他稱，現時的法例雖然覆蓋面未夠全面，但仍能從刑事途徑處理，任何資訊涉刑事成份，執法人員將嚴肅跟進。

田北辰質疑當局是否「與假資訊共存」。（立法會直播截圖）

加強居家抗疫熱線 疏導獨居長者情緒

抗疫方面，周浩鼎建議政當局加強居家抗疫熱線，指熱線有助市民反映實際情況。陳積志回應表示，當局就居安抗疫，短時間內成立了兩個熱線中心，動員約350人進行24小時服務，若再有需要會研究增加熱線。他指，目前四成人會透過熱線查詢醫療問題，將被轉介至衛生署或醫管局，有一成半人查詢社福問題，將被轉介至社會福利署。

鄭泳舜再建議，以熱線支援居家隔離人士的情緒問題，尤其是獨居人士及長者，認為可讓志願者透過熱線疏導他們的情緒。陳積志稱讚提議是好方案，望能有民間力量進行關懷服務。