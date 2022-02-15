直播︱林鄭：政府無計劃「封城」　向病毒投降非選項

特首林鄭月娥今日（15日）出席行政會議前見記者，公布多項新抗疫措施，包括再徵用新公屋3千個單位隔離，包括皇后山邨、荔景邨恒景樓。她又指，政府已採購一億套快速測試套裝，率先向安老院舍派發。

林鄭月娥強調，政府無計劃「封城」，政府會堅持「動態清零」，不會放棄或懈怠，重申向病毒投降並非選項。



拒回應會否參選 特首選期日子暫不變

林鄭月娥表示，暫時沒有計劃封城，只會進行小區圍封。她指，不同地方使用不同的抗疫手法，香港需要找出自己的方案。她認為現時的圍封政策有效，成功檢測到大量個案，指在中央支持下，政府會增強能力，但未有計劃封城。

被問到使用公屋及酒店作隔離措施的數目及時間表，林鄭表示，對所有能提升抗疫能力的措施上均會盡快進行。她指，已落成的皇后山邨、荔景邨公屋約，可提供3000單位作隔離之用。

特首選舉提名期本周日展開，林鄭拒正面回應會否參選，僅說現時首要任務為帶領政府抗疫，又指特首選舉日子沒有改變，但疫情變化速度快，須持續檢視情況並調整措施，因此不排除任何可能性。

特首選舉提名期2月20日開始。（資料圖片/政府新聞處）

澄清三點：堅持「動態清零」、政府團結抗疫

林鄭月娥在開場白尾段澄清三點，第一是強調政府有抗疫主體責任，堅定意志不放棄，以「動態清零」的目標，最積極有為的態度應對挑戰。

策略方面，她強調要不斷調整，不會掉以輕心，盡量做到人性化，例如圍封強檢帶來不便，政府為居民提供一日三餐及其他支援；得知市民擔心受感染，所以派發檢測包。她表示，居安抗疫一周前起變得比較順暢，千多名居民取得一定支援。

第二，林鄭月娥指，政府、公務員等上下一心，地區義工等組成抗疫團隊，有同事轉往最前線幫忙，亦有退休前公務員亦願意加入，例如圍封一大廈要上百名公務員同事，他們聯同主導部門完成每一晚服務。

林鄭：向病毒投降不是一個選項

第三，林鄭表示在中央全力支持，政府上下同心打好抗疫戰，向病毒投降不是一個選項，呼籲市民保持信心，繼續全面配合防疫抗疫措施，減少外出，做好防護，避免感染，「快啲打針」。

她提到，立法會特別財委會下午將審議第六輪防疫抗疫基金的撥款，相信議員支持撥款，之後政府會盡快推出措施。

考慮徵用大學宿舍作隔離

【10:06】林鄭月娥指，下一環節是隔離設施，處理市民的治療所需配套，避免再出現現時初確仍然要留家的情況。其一是將落成的公共屋邨，政府目前計劃將皇后山邨1、7座，以及荔景邨恒景樓，可提供3,000單位。另外，政府今日會和酒店業商討，徵用設施作彌離，亦會和大學商討徵用學生宿舍。

林鄭月娥表示，運輸及房屋局會已聯絡的士業界，安排專屬車隊協助有關人士，衞生署將為這些司機安排指引，感謝業界助他們一臂之力。

【09:45】林鄭指，過去一周疫情社區爆發快速，承認應對未如理想，上星期已向中央作匯報。政府一直通過最大努力增強檢測能力，檢視成效改善，昨天據民政事務處現場所見，大部分檢測站排隊時間，已縮至半小時內，有些不用等候。

她指，目前最需要在兩方面提升，一是檢測能力，二是快速檢測包作為輔助。後者而言，現時已對高風險人士，每日動用約100萬套，是有成效的，政府另外已採購了超過一億套，正在運送到港，今日開始會先在安老院派發，希望這些高風險人士可以由三日一檢，加密到一日一檢。之後就可以派予其他市民。