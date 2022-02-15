疫情︱皇后山邨、荔景邨改作隔離　招國偉：無奈決定　促提供津貼

特首林鄭月娥今日（15日）公布，由於新冠肺炎患者或初陽人士的隔離設施飽和，將會徵用兩個新落成但未入伙的公共屋邨大廈作隔離之用，分別是皇后山邨第1、7座以及荔景邨恒景樓，涉及三千多個單位。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，這是疫情之下的無奈決定，希望政府當局做足防疫措施之餘，壓縮日後編配程序，將對市民的影響減至最低。



招：全部接近民居 須做足防疫措施

招國偉指，皇后山邨第1座本身部分單位已預派，居民準備拿鎖匙上樓，第7座則未編配，兩座都較為接近皇后山邨其他已入伙大廈及山麗苑；恒景樓則是荔景邨加建樓宇，同樣相當接近荔景邨其他大廈，提醒當局注意附近居民的安全，防疫措施上做得更足。

他形容，這是疫情之下一個無奈的決定，留意到昨日原先傳出，會被徵用的是屯門菁田邨及和田邨，合共九千多個單位，今日改為兩屋邨共三千多個單位，對公屋輪候人士的影響相信已有所降低。

招國偉建議，政府吸收前年徵用火炭駿洋邨的經驗，為原定入住這些屋邨的居民提供津貼，並盡可能壓縮日後隔離完成後的清理、重新編配程序，將對公屋輪候人士的影響減到最低。

公屋聯會總幹事招國偉。（資料圖片）

劉國勳：極度關注 隔離樓宇分布在已派匙樓宇之間

立法會議員（新界北）劉國勳指，明白目前隔離設施供不應求，政府之前亦曾徵用沙田駿洋邨作隔離，但認為皇后山邨的情況不同，7座樓之中有5座已派匙，部分人更已入伙。而今次政府擬徵用作隔離的皇溢樓及皇澄樓，分布在已派匙的樓宇之間，令居民有憂慮，「皇溢樓亦已預派入伙信，政府的決定令他們有失預算。我對政府的決定極度關注，會盡快約見有關官員了解詳情及表達居民關注。」

立法會議員（九龍中）楊永杰表示支持有關決定，指香港現時有逾四千人正在進行家居檢疫，涉及「居安抗疫」大廈名單中有逾1,400個住所，相信市民寧願他們入住新公屋隔離，總好過共處同一幢大廈，增加住戶潛在感染風險及將病毒帶入社區。另外，由於皇后山邨單位眾多，楊永杰建議政府進一步徵用該屋邨，並且積極考慮將其他即將入伙的公屋改作隔離中心。