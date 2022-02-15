抗疫基金6.0︱官員：無MPF戶口可照申請失業支援　非政府機構審核

立法會財委會今日（2月15日）召開特別會議，審議防疫抗疫基金的270億元新增撥款，包括首次推出失業援助金。原定代表政府的政務司司長李家超因防疫理由需居家隔離，由商務及經濟發展局局長邱騰華代表。《香港01》將持續更新會議內容。

有議員問到，自由工作者如無強積金戶口如何處理，政府代表指可以照樣申請。



【14:28】自由黨張宇人、工聯會黃國同時問到開工不足，明明沒有工開但又未被解僱的人士，會否獲得失業津貼。食物環境衞生署署長楊碧筠承認，今輪未能做到。

【14:20】新民黨李梓敬問到，有些行業如菜檔檔主、食物製造牌照持牌者、地產保險代理，都受疫情影響而未受惠；自由工作者如無強積金戶口，又如何受惠於臨時失業支援。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，自由工作者如要申請，希望大部分人都可用強積金戶口紀錄作為核實；即使沒有戶口，政府也會有安排，可照樣處理申請，民政事務總署會交給兩個非政府機構，他們有專業的能力協助審核。

【14:15】邱騰華指，第六輪基金將惠及約67,000個商戶、750,000名人士。本輪基金著重向個人提供支援，建議注資款項將有超過60%用以推行援助受疫情影響人士的措施，包括低收入人士和弱勢社群。

▼第六輪抗疫基金 即睇食肆、健身室等處所資助細節▼

