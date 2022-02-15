抗疫基金6.0︱政府：無MPF戶口可照申請失業支援　料可網上辦理

立法會財委會今日（2月15日）召開特別會議，審議防疫抗疫基金的270億元新增撥款，包括首次推出失業援助金。原定代表政府的政務司司長李家超因防疫理由需居家隔離，由商務及經濟發展局局長邱騰華代表。《香港01》將持續更新會議內容。

有議員問到，自由工作者如無強積金戶口如何處理，政府代表指可以照樣申請，並爭取可於最快3月中展開申請，以及可網上辦理。



爭取失業援助可於3月中推出申請

【15:40】選委界洪雯建議增撥資源，支援輕症或無徴狀患者居家治療。她稱本港疫情傳播迅速，醫療系統已超出負荷，認為政府應因時制宜，設有「Plan B」，為居家治療提供指引，教育大眾分辨輕症和重症，而其中一個指標正是血氧濃度，建議政府向每戶提供一部血氧機和輕症藥包，預計涉款約3至5億元。

食衞局局長陳肇始指，目前的確有確診者在家等候入隔離設施，但根據「動態清零」目標，應盡快將所有確診者送入隔離設施，醫管局於稍後的疫情記者會將宣布一系列措施，包括設立熱線、指定診所及提供資訊包等等。

航運交通界易志明稱，的士及小巴司機受感染風險非常高，政府只提供每公升2元的燃油補助，但近期隨客量減升，使用的燃油亦減少，變相每名司機每日或只獲約50元燃油補助，建議當局至少向司機每月2000元資助。他又指，目前對跨境司機檢疫要求提升，只要居住當區出現確診個案便要隔離21日，導致目前有過千名司機停工，促請政府向該批司機提供資助。

他提到，目前巴士客量大跌四成，「每架車有幾萬蚊，唔夠佢哋捱一個月」，建議提出改良版「保就業」計劃，不容許有盈利的企業申請。

【15:15】民建聯陳克勤問及燒烤場、回收業的安排，食物環境衞生署署長楊碧筠重申燒烤場如果不是領食肆牌照，將未能受惠。選委界陳凱欣問到有沒有和各大業主、大地產商要求減租，讓商戶繼續營運，邱騰華直接回應指近兩年都有和業主傳達，不要「殺雞取卵」，與租戶共渡時艱，這個信息會繼續和其他業界分享。

民建聯李世榮問到食物製造廠牌照的人士，楊碧筠重申如非食肆牌照就未能受惠，但如果是一些在美食廣場經營的食物製造廠，如果因食肆停業而無法營運，也有其他安排。至於協助政府防疫工作的社團，邱騰華回應指相當感激他們的幫忙，不過政府沒有專項援助他們，然而他們可能本身有生意，如餐廳等處所，都可能受惠。

何珮玲回應壓縮流程的問題時，重申這一、兩星期已全速進行準備工作，有和積金局、信託人、承辦商等討論，會盡快展開申請，「快得一星期就一星期」，政府在文件中寫道會在3月推出，但也不想太遲，所以希望最快在3月中至3月底就可以推出，程序盡量簡單，可以網上申請，但亦會在地區中心幫助低收入人士申請。收集的資料也會比較簡單，包括姓名、身份證號碼、聯絡方法、銀行戶口、聲明自身當時狀況為失業。

【14:45】工聯會黃國指出，政府提出的失業援助金門檻相當高，需要失業達一個月，又質疑該計劃涉款30億元，即惠及30萬人，需要香港失業率升至12%，才可用足30億，問到當局會否擴大援助至開工不足的人士，或延長申請期限。

何珮玲指，香港當前失業率3.9%，大約是14萬人，但去年失業率曾達7.2%，約26萬人，政府是基於最差的情況作出預算，又稱失業援助金一定要集中幫助失業人士，不會惠及開工不足或放無薪假的人士，會以其他渠道協助。她不同意失業援助金門檻高，強調只要在申請前失業一個月便符合要求。

工聯會郭偉强關注，自由工作者除了強積金和報稅外，能否以宣誓方式證明自己失業，以申請失業援助金。何珮玲說，政府會保證失業援助金申請手續簡單，要求申請人就失業情況作出聲明，也是政府會採納的方向。

經民聯林健鋒促請推出優化版「保就業」計劃，向生意額受疫情打擊的企業，提供員工薪酬補貼，又建議在疫苗通行證實行後，訂立與內地通關時間表，並完善抵港人士的隔離安排。

▼第六輪抗疫基金 即睇食肆、健身室等處所資助細節▼



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【14:28】自由黨張宇人、工聯會黃國同時問到開工不足，明明沒有工開但又未被解僱的人士，會否獲得失業津貼。食物環境衞生署署長楊碧筠承認，今輪未能做到。

【14:20】新民黨李梓敬問到，有些行業如菜檔檔主、食物製造牌照持牌者、地產保險代理，都受疫情影響而未受惠；自由工作者如無強積金戶口，又如何受惠於臨時失業支援。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，自由工作者如要申請，希望大部分人都可用強積金戶口紀錄作為核實；即使沒有戶口，政府也會有安排，可照樣處理申請，民政事務總署會交給兩個非政府機構，他們有專業的能力協助審核。

【14:15】邱騰華指，第六輪基金將惠及約67,000個商戶、750,000名人士。本輪基金著重向個人提供支援，建議注資款項將有超過60%用以推行援助受疫情影響人士的措施，包括低收入人士和弱勢社群。