分析｜決策速度追不上病毒擴散　港府抗疫舉措要有時間表

第五波疫情嚴峻，今日（16日）新增4285宗新冠病毒確診個案，初步陽性個案多達7000宗，數以千計初步陽性、確診者未能送院，明愛醫院急症室「爆棚」，要露天搭帳蓬安置病人，猶如第三世界境況。

負有抗疫主體責任的特區政府，面對疫情束手無策，上周終向中央請求援助，港府官員上周六（12日）在深圳與內地官員、專家開會，至今已過了96小時，但相關支援措施仍是只聞樓梯響，未有落實時間表。特首林鄭月娥昨（15日）公布新措施，不少舉措亦未知何時實施，在抗疫如救火下，如何令市民相信政府可以把疫情壓住？



▼2月15日 多間醫院急症室爆棚 部份病人安置在空地▼



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醫院承受極大壓力 市民恐慌搶購廁紙

近日疫情大規模爆發，公立醫院承載力超標，明愛醫院在露天空地以帳篷設立隔離區，博愛醫院亦在停車處設立覆檢人士等候區，醫管局單日超過100名員工初步確診，醫療系統承受極大壓力。

與此同時，大量確診市民未能即時送院，與家人在家中等候多日仍無安排，每日數百幢大廈有確診患者，部份超市出現搶購廁紙、蔬菜、即食麵等情況，加上內地供港食品情況波動，不少市民陷入恐慌或情緒低落。

▼2月12日 李家超交代內地協助香港抗疫安排▼



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與內地商討支援措施 未見時間表

面對疫情快速升溫，政務司長李家超等官員，上周六與國務院港澳辦、國家衛健委等專家、官員開會，向內地提出五點請求，包括派內地專家協助做病理排查、協助提升香港檢測能力、協助建設檢疫隔離設施、提供快速抗原測試套裝，以及提供病床、家具、口罩等抗疫物資。時隔4日，上述物資供應、人員協助和建設隔離設施的情況仍未明，政府未有提出落實時間表。

林鄭月娥昨日在記者會上宣布多項措施，除了7間指定診所明日起運作之外，其他項目包括徵用大學宿舍和酒店作隔離用途、新落成的皇后山邨第1、7座及荔景邨恒景樓作隔離設施，以及組織接載確診者的專用的士車隊。有記者問到上述公屋、酒店用作隔離設施的時間表，林鄭僅回應說對所有能提升抗疫能力的措施上均會盡快進行。

▼2月15日 市民搶購藥物及食物情況▼



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恐懼源自未知 有時間目標可讓市民安心

常言道「恐懼源自未知」，面對疫情不確定，資訊不足的市民容易陷入恐慌情緒，這時候政府更要向市民展示清晰的防疫抗疫路線圖。社會明白政府的工作不是「變出嚟」，需要時間準備，不宜過早提出「死線」硬性規定某日子前一定要完成。然而，政府可以提出一個目標時間，例如「目標在3至5日內推出」、「目標在本周完成」，給予市民一個方向，看到出口，始能避免恐慌情緒蔓延。

梁美芬要求政府提出項目推行時間表，讓市民有共同目標抗疫。（資料圖片）

梁美芬促行動要快 時間表讓市民有共同目標抗疫

經民聯立法會議員梁美芬表示，現時是緊張關頭，政府抗疫工作的樽頸位在於檢測和醫療人手，既然內地承諾支援，理應「有幾多要幾多」，而且要盡快到位，醫療人員資格認證等問題應該放一邊：「就好似遇海難咁，仲使乜考慮要咩牌子，你畀任何一個水泡佢都已經有用啦！」

她認同政府抗疫措施最需要時間表，讓大家看到進度，有共同目標一起抗疫，讓社會看到希望。她指救命優先，興建方艙醫院、與團體協議開放空置場地隔離確診病人、檢控聚集人士包括外傭等，均要盡快實行。