施政報告致謝辯論︱李家超：以動態清零為目標　內地援港可擴檢測

立法會大會今日（16日）起一連三日辯論《施政報告》致謝議案，首個辯論環節是「走出疫境」。政務司司長李家超開場發言時表示，在內地支援香港抗疫方面，雙方都明瞭「快」的重要性，會盡快逐步落實相關措施，隨內地援港人力及資源到位，政府有更大能力擴大檢測範圍和目標，及早阻截傳播鏈。



他強調政府上下一心，竭盡所能全面抗疫，以「動態清零」為目標，希望讓市民早日回復正常生活，「全社會要認清一個唯一的敵人，就是病毒。」



104次圍封強檢15萬人 發現525宗確診

李家超指，特區政府一直堅守「外防輸入，內防擴散」的政策，以「動態清零」為目標，成功遏止前四波疫情，但變種病毒Omicron傳播力強，近期每日確診過千宗，疫情發展急促及凌厲，大大超出特區政府數方面的承受能力，包括檢測中心、隔離設施數目、對醫療系統構成壓力。

他說政府多管齊下，全力應對疫情，對外實施更嚴謹的航班熔斷機制，嚴格執行外防輸入，同時迅速收緊社交距離措施，關閉表列處所，限制堂食，是自疫情爆發兩年以來前所未有的果斷和嚴厲。

他提到，強制檢測、圍封強檢等每一項措施涉及資源，政府堅持精準針對原則，將有限的檢測資源運用得更有效。自第五波疫情起，當局進行了104次圍封強檢，檢測人數超過15萬，共發現525宗確診個案，佔檢測人數的0.34%，遠高於非針對性檢測。

李家超指，特區政府一直堅守「外防輸入，內防擴散」的政策，以「動態清零」為目標。（會議截圖）

中央援港要「快」：實施一項、執行一項

在中央支援香港抗疫方面，李家超感謝中央快速回應特區政府請求，按照行政長官指示，特區政府已成立五個工作小組，行政長官委派他統籌有關工作，包括各局長與內地部門對接、訂立工作目標及方案，會盡快落實相關工作：「內地及特區都知道『快』的重要性，三方面都會以『實施一項、執行一項、推行一項』的目標，盡快以階段性，將有關工作做到位。」

李家超稱，隨著內地援港人力及資源逐步到位，政府將有更大能力擴大檢測範圍及目標，切實做到及早發現、圍堵及隔離，阻截傳播鏈。

楊永杰倡禁離線用「安心」 張宇人促強制打針

立法會議員楊永杰表示，疫苗通行證變相令「安心出行」實名制，但目前有別有用心人士，離線使用「安心出行」，令用戶資料無法上傳資料庫，繼而無法收到潛在感染或強檢通知，建議特區政府禁止市民離線使用「安心出行」。 他建議可利用個人八達通作為出入處所的工具，方便沒有智能電話的長者。

飲食界張宇人相信政府堅定「動態清零」、市民配合，應該可以走出「疫境」。他指，飲食界剛過了最悲慘的新年，在旺季禁晚市，「同捏死我哋無咩分別」，而防疫基金5.0及6.0不足以助業界止血。他表示，除了持醫生證明不適合的人士外，應強制全民打針。

張宇人之後發言未有聚焦「走出疫境」，提到施政報告提出北部都會區受自由黨歡迎，又指政府支持自由黨早年提出加快土地改劃程序。他指自由黨一直認為香港缺乏商業用地，認為北部都會區須多建商場，讓房署下商場更多小店，推動街坊就業機會。

姚柏良倡動員旅遊界：酒店隔離、旅巴接送

旅遊界姚柏良表示，業界一直配合防疫需要，酒店業過去協助隔離檢疫。他提議政府加開疫苗接種中心，認為可找旅遊業界人手幫忙，增加酒店作隔離檢疫之用，目前已有酒店與政府討論細節。他又提到郵輪正停運「曬太陽」，認為郵輪碼頭可用作暫時的其他安排；的士專隊外，旅遊巴也可協助接送需要到醫院檢疫人士。

新民黨容海恩則指，應該強制市民使用實名制的「安心出行」，加入追蹤功能，指內地及澳門已證實健康碼成功，香港必須與內地接軌。她期望香港各界一同「撥開疫情，再見明天」。