政商界合力派近60萬快測套裝　議員籲呈陽性者留家：匯報衞生部門

新冠肺炎疫情嚴峻，今日（16日）確診個案超過4,000宗再度破頂，大批確診和初步確診市民須留家等候指示，全港多個社區或有傳播風險，不少市民蜂擁訂購快速測試劑，令市面供求緊張。為此，政商界聯手向社區捐贈數以十萬計的快速測試套裝。



民建聯獲得信和集團及黃廷方慈善基金，捐贈28萬套快速測試套裝。另外，選委界議員林順潮擔任主席的希瑪醫療，亦與深圳生產商亞輝龍合作，計劃向基層派發30萬套。



信和集團與黃廷方慈善基金，向民建聯捐贈28萬套快速測試套裝，將於社區派發。左起民建聯會務顧問譚耀宗、信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光、民建聯主席李慧琼，以及信和集團集團總經理暨黃廷方慈善基金董事黃敏華。（民建聯提供）

民建聯地辦、服務點將派快測套裝

民建聯主席李慧琼、會務顧問譚耀宗，今日（16日）聯同黃廷方慈善基金董事、信和副主席黃永光和總經理黃敏華，一同檢視28萬劑檢測套裝的發放安排。黃永光表示，目前香港疫情正面對嚴峻考驗，需要社會各界攜手合作，全力支持特區政府齊心抗疫，感謝民建聯及信和義工團隊合作。

李慧琼及譚耀宗對信和及黃廷方基金的善舉，以及對民建聯地區抗疫工作的支持，表示衷心感謝。民建聯將透過地區辦事處和服務點派發快速測試套裝。

▼2月16日 馬鞍山耀安邨耀平樓圍封強制檢測▼



+ 16

林順潮向基層捐出30萬套快測劑

林順潮擔任主席的希瑪醫療今日亦公布，計劃透過非牟利機構及工會，向基層市民捐贈30萬套快速測試套裝。

林順潮指疫情非常嚴峻，很多物資缺乏，有聘請外傭的家庭都想盡快測試，快速測試套裝需求甚大。他與深圳生產商亞輝龍商討優先供港，首批100萬套今明兩日到貨，將預留30萬套送予基層市民，包括院舍員工、清潔工、保安及的士司機等，並已聯絡8間機構包括鄰舍輔導會、香港復康會、浸信會愛群社會服務處、循道衛理亞斯理社會服務處等，透過他們將套裝送到有需要人士手上。

其他70萬劑將首先供應給希瑪醫療旗下醫護，在工作前做測試，其餘透過各渠道以合理價錢供應給零售店舖。

中港貨車司機染疫 影響快測劑通關

亞輝龍生物董事長胡鵾輝表示，會優先保障香港供應，但由於有深港司機確診而要採取特殊通關措施，受制貨車司機運力，有待解決方能加快運抵香港。目前，兩地司機只能在中轉站交收貨品，林順潮指不少貨品滯留口岸，供應情況需要視乎疫情進展，他預計未來幾日供應仍有困難。

社福機構：有助散工向僱主提供證明

多間社福機構的代表均表示，快速測試套裝對受助人士很有幫助。循道衛理亞斯理社會服務處─逸葵綜合發展中心社工張正指，不少居民是打散工，僱主往往要求工友做快速測試才能開工，今次捐贈可讓他們盡快復工。

鄰舍輔導會安老服務總監李蔭國指，全港安老院舍面對相當大困難，因有人確診的話傳染機會高，而院舍長者普遍身體較差，染疫的影響會較大。他說萬一有長者確診，其他院友亦需要密切監控，快速測試套裝對這方面有很大幫助。

林順潮提醒快測呈陽性者：留家知會衞生部門

至於市民如何選擇與使用套裝，林順潮表示，如果香港可以出售，則應已在香港、歐盟或美國等地註冊，市民購買時可以留意有沒有相關標示。他指市民可以做兩次檢測，陰性的話第二日再做一次以防潛伏期內出現「假陰性」，陽性的話則立即再做一次，雙重確認結果，如果確認陽性則要立即留在家中並通知有關部門。

他提醒留在家中等候的市民留意，正確佩戴N95口罩可有效防止病毒散播，而一般內科口罩亦要保持貼面。

▼2月16日 廣華醫院設置急症室臨時等候區

