疫情｜議員提出奇招抗疫　空投物資、送內地就醫、小童打針送爆谷

新冠肺炎確診個案連日爆升，醫療系統不勝負荷，部份醫院在室外設置帳篷供確診者等候，更有大量確診者及初步確診者需要在家隔離及等待進一步指示。



立法會今日（16日）辯論《施政報告》致謝議案，首個環節是「走出疫境」，討論第五波疫情的抗疫措施。會上不少議員提出奇招應對目前嚴峻情況。



2021年12月9日起市民必須在大部份公共場所及所有持牌食肆使用安心出行應用程式。（資料圖片）

楊永杰倡禁止離線使用「安心出行」

立法會議員今日舉行視像會議，多名官員亦有參與，不少議員藉此機會提出抗疫意見。楊永杰稱目前有「別有用心人士」以離線手機使用「安心出行」，令用戶資料無法上傳資料庫，繼而無法收到潛在感染或強檢通知，建議特區政府禁止離線使用「安心出行」。

管浩鳴建議向中央要求，讓自願的病人可返回內地就醫，稱相信「祖國母親」一定願意幫助。

吳傑莊和何俊賢均提議用無人機運送物資。（資料圖片）

吳傑莊與何俊賢均建議無人機運貨

跨境司機染疫影響中港貨品往來，包括新鮮蔬菜食品，吳傑莊和何俊賢均提議用無人機運送物資。吳傑莊建議運用大型貨運無人機運送緊急物資，減少交叉感染，又稱已聯絡無人機公司，隨時可以提供支援。

至於何俊賢則表示可以利用無人機空投物資，稱「以前打仗嘅時候，美國掟啲嘢去畀柏林，每日3,000架飛機，去掟啲生活所需物品落去」。其實美國向西柏林空投物資並非戰爭時期，而1948年冷戰初期，因位處東邊的西柏林仍由盟軍控制，當時蘇聯封鎖所有陸路向西柏林的物資供應，盟軍於是進行了長達1年的空投行動，最終西德建立，蘇聯放棄封鎖，並建立東德政權。

何俊賢亦提出重啟上水屠房至內地的鐵路支線，運送活豬到港。

陳凱欣建議將戲院改為疫苗接種站。（資料圖片）

張宇人提出強制打針 陳凱欣建議戲院改為接種站

疫苗接種方面，張宇人建議，除有醫生證明外，強制所有市民打針。而陳凱欣則提出參考雪糕車做法，在流動疫苗車播放音樂，吸引小朋友打針。她亦建議將戲院改為疫苗接種站，指戲院位置夠大，有足夠「靚位」供打完針的市民休息，又可向打完針的小朋友派發爆谷，令小朋友以後都不會怕打針，甚至可能會愛上打針，老人家則可獲派罐頭和米等。

對於疫下重振經濟，林建鋒建議派發1萬元「回歸慶典消費券」。