疫情｜議員提出奇招抗疫　空投物資、送內地就醫、小童打針送爆谷

新冠肺炎確診個案連日爆升，醫療系統不勝負荷，部份醫院在室外設置帳篷供確診者等候，更有大量確診者及初步確診者需要在家隔離及等待進一步指示。
立法會今日（16日）辯論《施政報告》致謝議案，首個環節是「走出疫境」，討論第五波疫情的抗疫措施。會上不少議員提出奇招應對目前嚴峻情況。
楊永杰倡禁止離線使用「安心出行」
立法會議員今日舉行視像會議，多名官員亦有參與，不少議員藉此機會提出抗疫意見。楊永杰稱目前有「別有用心人士」以離線手機使用「安心出行」，令用戶資料無法上傳資料庫，繼而無法收到潛在感染或強檢通知，建議特區政府禁止離線使用「安心出行」。
管浩鳴建議向中央要求，讓自願的病人可返回內地就醫，稱相信「祖國母親」一定願意幫助。
吳傑莊與何俊賢均建議無人機運貨
跨境司機染疫影響中港貨品往來，包括新鮮蔬菜食品，吳傑莊和何俊賢均提議用無人機運送物資。吳傑莊建議運用大型貨運無人機運送緊急物資，減少交叉感染，又稱已聯絡無人機公司，隨時可以提供支援。
至於何俊賢則表示可以利用無人機空投物資，稱「以前打仗嘅時候，美國掟啲嘢去畀柏林，每日3,000架飛機，去掟啲生活所需物品落去」。其實美國向西柏林空投物資並非戰爭時期，而1948年冷戰初期，因位處東邊的西柏林仍由盟軍控制，當時蘇聯封鎖所有陸路向西柏林的物資供應，盟軍於是進行了長達1年的空投行動，最終西德建立，蘇聯放棄封鎖，並建立東德政權。
何俊賢亦提出重啟上水屠房至內地的鐵路支線，運送活豬到港。
張宇人提出強制打針 陳凱欣建議戲院改為接種站
疫苗接種方面，張宇人建議，除有醫生證明外，強制所有市民打針。而陳凱欣則提出參考雪糕車做法，在流動疫苗車播放音樂，吸引小朋友打針。她亦建議將戲院改為疫苗接種站，指戲院位置夠大，有足夠「靚位」供打完針的市民休息，又可向打完針的小朋友派發爆谷，令小朋友以後都不會怕打針，甚至可能會愛上打針，老人家則可獲派罐頭和米等。
對於疫下重振經濟，林建鋒建議派發1萬元「回歸慶典消費券」。