控疫壓倒特首戰？譚耀宗稱若分心咪唔好做住　葉劉：我都隔離緊

全國人大常委譚耀宗今早（17日）在商台節目表示，中央及特區政府應研究特首選舉安排，以響應中共總書記、國家主席習近平提出，香港抗疫工作須「壓倒一切」的指示，認為現時再舉行選舉可能影響抗疫工作。



被視為特首潛在候選人的新民黨主席葉劉淑儀，表示現時《行政長官選舉條例》規定，如果在提名期內沒有人取得足夠有效提名，選舉日期可以押後42天，因此有足夠法律基礎。她認為眼下聚焦抗疫時期，自己都正在居家隔離，任何參選人都沒可能做正常競選工程，選舉若押後到5月上旬，屆時即使疫情未「清零」，相信亦會緩和很多。



特首選舉會否延期成焦點。（資料圖片）

譚耀宗指疫情人命關天，這是本港首要工作，因此認為「壓倒一切」就是指其他會影響控制疫情的事情都應該放開：「如果分咗心、或者有障礙，咁咪唔好做住囉！」被問到是否包括特首選舉，他指自己「都有呢個感覺」。譚耀宗認為，雖然憲報已刊登特首選舉日期，但這段時間可能有候選人會負責抗疫工作，會對抗疫造成影響，應該研究如何安排。

葉劉贊同延期：無可能做正常競選工程

葉劉淑儀認為現時全港都忙於抗疫，穩控疫情是首要、壓倒一切的任務，就其個人意見而言，推遲特首選舉「未嘗不是好事」。她認為如果將提名期及選舉日押後42天，即是在4月重新開始提名、5月上旬選舉，雖然屆時疫情未必已經「清零」，但相信在中央大力支持之下，疫情將會緩和很多。

目前坊間對葉劉淑儀的參選意向有眾多不同猜測，她未有評論相關說法。不過從原則上，她認為現時是「全民上下一心，聚焦抗疫嘅時期，我𠵱家自己都居家隔離緊啦。你叫任何一個參選人，好似以前選舉咁樣搵人站台、見唔同人、接受訪問，已經冇可能，今屆個情況真係好唔同。」

譚耀宗：以總書記身份指示更具份量

習近平今次以中共總書記身份發出指示，譚耀宗認為是因為國家由中共領導，以總書記作為最高領導人的身份表達關注更有份量。他認為特首在抗疫工作仍然具有主體責任，不會由中央代替，強調每人有職責要切實履行，不履行就有問題。