葉劉撐全民檢測：追蹤浪費人手須用強硬手段　心酸港淪為第三世界

《香港01》昨天率先報道，政府爭取下月初，強制全港750萬市民進行檢測。行政會議成員、立法會議員葉劉淑儀認同，政府「是時候」採取全民檢測等更嚴厲的手段應對疫情。她指現時形勢「非常危急」，「萬幾人去到入唔到醫院，日日都幾千人確診」，自己隔著電視看都感到心酸，「香港變咗第三世界，一定要搵更強手段終止佢，如果唔係，香港就淪亡！」



葉劉淑儀今早（17日）在電台節目中表示，當局是低估了疫情蔓延的情況，為了避免再有人命傷亡，須盡快遏止疫情傳播，最重要可以「斷尾」：「只是為救市民的性命財產，都要盡快終止它！」她稱香港經濟已傷到入骨，疫情倘若持續，外資失去信心，香港將喪失國際地位。



對全民檢測有保留 因配套及市民接受程度

葉劉淑儀說全民檢測是須積極考慮的手段，認為政府過去兩年抱懷疑態度，可能考慮到配套不足及市民接受程度有限，而折衷的「圍封強檢」一度奏效，但面對傳播能力變強的Omicron，原有防疫措施已經崩潰，直言再「搵紀律部隊追蹤都係浪費人手」。她指即使國家主席習近平下達了指示，但抗疫的首要責任始終要由特區政府擔起。

據《香港01》了解，醞釀中的全民檢測，將按市長的身份證劃分檢測日期，七天內完成一次全民檢測，再連續兩周複測，務求徹底找出所有隱形患者，並送往隔離處所。