疫情︱政府：全體僱員全力投入抗疫工作　不論職責皆須隨時候命

今日（17日）新冠確診人數達6116人新高，疫情未見有緩和跡象。政府表示，政府部門會繼續維持緊急和必須公共服務，以及全力處理抗疫工作。政府會密切監察疫情的發展，三月四日前再檢視情況。



初步確診求援懶人包：現階段指定診所專為已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115。（香港01美術製圖）

政府發言人表示，2月4日起開始擴大政府僱員特別上班安排，維持緊急和必須的公共服務，以騰出人力資源處理抗疫工作。政府僱員不論是否在辦公室工作，亦不論原來的職責為何，皆須隨時候命並應部門徵召參與抗疫工作。各部門會按疫情發展和實際需要，動員一切人力投入抗疫工作。作為服務所有香港市民的團隊，全體政府僱員均應以抗疫為首要目標。

發言人說，過去四波疫情已動員超過7萬人參與抗疫工作，指控制第五波疫情是政府當前最重要的任務。

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強烈呼籲僱主盡量安排在家工作

發言人續說：「政府因應疫情減少為市民提供公共服務，造成不便，希望市民理解。個別部門仍會就各項服務的最新需求作出安排，並另行作出公布。為減少政府大樓和辦公室的人流，市民請盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法獲取所需服務。同時，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的感染控制和社交距離措施，包括使用『安心出行』流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。」

發言人強烈呼籲全港僱主盡量讓員工在家工作，以大幅減少社區人流和社交接觸，盡可能減緩病毒擴散。