特首戰押後？葉國謙料需人大介入　湯家驊：現屆延任一年較妥當

中共總書記、國家主席習近平指示特區政府，以抗疫工作作為「壓倒一切」的任務，令特首選舉延期說法甚囂塵上。港區人大代表、行政會議成員葉國謙認為，可以參照前年立法會選舉延期方式，由全國人大在下月會議上作出決定。

行政會議成員、資深大律師湯家驊，則認為由人大直接決定押後選舉在法律上最為穩妥，又指如果只是延遲42天進行選舉，對新特首當選人籌備工作會有影響，或造成不公平。他估計如果人大決定推遲一年舉行選舉，下屆特首任期壓短為4年的機會較大。



葉國謙：特首戰臨近 修例延期機會不大

疫情下的特首選舉作何安排？葉國謙不認為，會改以「協商」方式產生，如果是因為沒人報名而延後42天，這個情況比較有可能。另一個可能性，就涉及下月5日開幕的人大會議：「如果人大像立法會選舉般，加入一個議程，然後作出一個決定（延遲特首選舉），這個在憲制做法比較合適，我相信這個可能性較高。」

葉國謙指，特首選舉下月底便舉行，提名期數天後開始，現時再透過本地修例處理延期的機會不大。

特首選舉能否如期舉行是未知之數。（資料圖片）

湯家驊：短暫延後不理想 勢影響下屆組班

選舉改期牽涉憲制問題，例如現屆政府任期。湯家驊指出，如果一些安排有機會和《基本法》條文產生矛盾，例如涉及行政長官任期，由人大作決定會比較安全，因為《基本法》本身沒有任何條文，可以讓一屆政府延任，須由人大常委會處理。他認為如果就這樣將選舉延後42天，可能會有不公平情況，因為現制度設計在選舉完成後，有3個月時間讓當選人展開新一屆政府籌備及組班工作。如果押後至5月才選舉，或引致負面的政治影響，因此直接延期一年在政治上或較妥當。

他又指，2005年董建華辭職觸發繼任人任期問題，其後人大釋法闡清，補選產生的特首任期只是原任特首任期的餘下部分，其中一個背後精神是不希望改變特首選舉在「2」及「7」字尾年份進行的模式。因此估計如果延期一年選舉，下屆特區政府任期改為4年、2027年再改選的機會較大。

提名期結束人大始開幕 如何押後成未知數

特首選舉提名期尚有數天就開始，被問到特區和中央政府應否主動宣告提名期無效，「名正言順」押後選舉，湯家驊並不認同這種做法，提名期如常進行較好。他指如果由特區政府宣告押後，或會有政治上的麻煩，例如被指有利益衝突及私心等；人大層面則不可能直接宣告完結提名期，因為提名期是本地法律，人大只會處理原則性、憲制性的問題。

在程序上，特首選舉提名期在3月5日結束，該日正好是人大會議開幕日，理論上不太可能趕得及表決通過延期特首選舉，意味如果須由人大決定押後選舉，可能須容讓提名期無人報名，等待今次提名期「自然死亡」。湯家驊表示，這涉及複雜的操作問題，不便置評太多，但無人報名而導致整個提名期失效，法律上本身就存在此可能性。