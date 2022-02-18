中信管理處職員初確　前日最後上班　立法會籲議員時刻戴好口罩

部分樓層用作立法會議員辦事處的中信大廈，管理處有一名職員初步確診，該人最後於前日（16日）上班。立法會秘書處今早（18日）接獲中信通知，並即時向議員發電郵，呼籲議員及職員時刻戴好口罩，保持衞生及避免聚集。



立法會在家工作安排延至下月4日

秘書處指，中信大廈已加強衞生防禦措施，包括已安排清潔承辦商對公眾地方及設施進行消毒。秘書處昨日亦公布，獲行管會同意將繼續特別上班安排，除負責維持必要運作和緊急服務的人員須返回辦公室工作，其他職員留家工作。公共申訴辦事處繼續暫停櫃枱服務，圖書館及檔案館亦暫停館內服務，有關安排延至下月4日前再作檢視。

立法會所有會議繼續以遙距方式舉行，直至政府特別上班安排結束為止。立法會的餐廳亦改以D類模式營運，即須跟隨「疫苗通行證」安排，所有堂食顧客必須使用「安心出行」及接種至少一劑疫苗。