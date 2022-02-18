駱惠寧強調抗疫是最迫切行動　李澤楷：已請MIRROR擔任抗疫大使

中聯辦主任駱惠寧主持召開「萬眾一心 合力抗疫」抗疫行動視頻會議，香港各界都會出席並有發言，講到各界出力支持特區政府的抗疫工作。駱惠寧表示，抗疫「最寶貴的是信心，最重要的是團結，最迫切的是行動。」他希望各界協力推出一批同心抗疫的實際行動。



不少本港政商界都出席會議，惟長江實業表示，集團主席李澤鉅近期出現咳嗽症狀，聲音沙啞，已接受新冠病毒測試，現正等待檢測結果，未能出席視頻會議。李澤鉅胞弟李澤楷會以電訊界身份出席會議。



駱惠寧感激醫護守護市民健康

駱惠寧指國家主席習近平對香港抗疫作出重要指示，充份體現中央對香港同胞的深切關懷、對香港疫情的科學把握、對香港防疫抗疫的強力支持，為香港社會同心抗疫、共克時艱指明方向。

駱惠寧表示，香港各界響應號召，正謀劃推出一系列舉措。林鄭及特區已表明會擔起主體責任，全力推進抗疫工作。他感激醫護人員在抗疫一線不辭勞苦守護市民健康安全，愛國社團政黨及駐港中資機構各盡所能，傾力為抗疫提供資源服務。

駱惠寧表示，抗疫「最寶貴的是信心，最重要的是團結，最迫切的是行動。」他希望各界協力推出一批同心抗疫的實際行動。

+ 5

多個地產商捐快速測試套裝 旗下酒店轉隔離中心

參與會議的各界代表都宣佈配合防疫工作措施，其中華潤集團董事長王祥明總結了近期保障香港鮮活食品及物資供應的措施，而盈科拓展主席李澤楷透露，已請旗下男團MIRROR擔任抗疫大使，拍片宣傳居家抗疫，並會捐贈10萬快速測試套裝和10萬份食物。另外，又會為衞生署健康熱線提供3,000條客戶服務線路支援，以及為10萬名透過DrGo遙距醫療平台問診的人士每人補貼200元視像醫療電子券。

信和集團主席黃志祥表示，集團與黃廷方慈善基金會捐出28萬套快速測試套裝，集團亦提供700間酒店房間作隔離用途。新鴻基集團主席郭炳聯表示，集團可提供超過1,000間酒店房間作隔離地點，而旗下商場、工廈、寫字樓亦可作為接種站。

▼2.18 抗疫的士首日運作 ▼



+ 2

鄭志剛：會展可作檢疫用途 下周派20萬套檢測包

恒基地產聯席主席李家傑表示，會捐出1,300萬元支持抗疫工作，集團在林村、林錦公路有200萬平方土地，如有需要可用於興建方艙醫院。

新世界發展行政總裁鄭志剛則表示，旗下九龍貝爾特酒店700間客房作社區隔離，灣仔會展亦可作檢疫用途，並會研究借出土地讓政府建立更多方艙醫院。而新世界下周起會透過6間非牟利機構，向市民派發20萬套快速測試套裝。

「抗疫的士」今日上路，新世界旗下富通保險向500名司機提供免費抗疫保險，而有線電視、旗下住宅商場亦會24小時播放防疫消息。

▼2月17日晚上明愛醫院外情況▼



+ 4

政務司司長李家超表示，衷心感謝習近平主席就香港特區抗疫工作作出重要指示，特區政府定當按指示，切實負起主體責任，傾盡全力，堅定意志，以「動態清零」為目標，做到習主席要求的三個「一切」和兩個「確保」。他表示，內地專家團隊和兩部核酸檢測車昨日已抵港，又指抗疫需要全民參與，齊心合力為社會作出貢獻，各界積極主動的反應值得肯定，感謝中聯辦發動了大量中資企業、同鄉社團和地區力量，聯手抗疫。

眾人發言後，駱惠寧表示綜合各界發言，可見有十多項協助香港抗疫措施，包括從水路保障香港食品物資供應，本地商家亦安排酒店作隔離等，必定為抗疫提供強大的實力支持，中聯辦亦會全力支持特區政府擔當好抗疫工作的主體責任。又表示，相信大家一諾千金，強調「行動是最佳的語言」。