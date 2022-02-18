施政報告致謝案︱政制局指堅持動態清零　陳茂波：優先與内地通關

立法會大會今日（18日）繼續辯論《施政報告》致謝議案，財政司司長陳茂波表示，疫情對本港經濟活動造成嚴重影響，政府實施社交距離措施，市面非常淡靜，餐飲零售業面對沉重壓力。他指，政府因應疫情實施限制措施，無可避免對本地經濟活動造成短期影響，為免打工仔及中小商戶生計進一步受挫，政府必須盡快管控疫情，因此這些限制措施也是必要。



陳茂波表示，政府已推出新一輪抗疫基金支援受影響的行業，相信社會配合抗疫工作，積極接種疫苗，必定能控制好疫情，為經濟持續復蘇創造條件。政府會在疫苗通行證的前提下，恢復部分行業的營運，亦會優先與内地及澳門通關，再逐步有序恢復與海外往來。



胡健民：以動態清零為目標 爭取盡快與内地通關

政制及內地事務局副局長胡健民則表示，政府一直推進與内地免檢疫通關，回港易及來港易計劃運作順利，至今有42萬香港居民及3.4萬非香港居民透過計劃免檢疫來港，政府會繼續做好防疫工作，以「動態清零」為目標，在疫情穩定後，爭取盡快與内地通關。

梁美芬：公務員應與民同行 落區如返屋企

經民聯梁美芬說要達至良政善治，凝聚人心工程非常重要，2019年的社會事件令港人有心病，疫情正是凝聚各方力量的最佳時機，但需要政府作出統籌。她期望未來的公務員學院能令公務員「望神州、望國際」，最重要與民同行，「落區應該係好似返屋企，探屋企人咁，應該要去做。」

她稱，公務員要走到問題最前線，不應該只派往清華及北大等名校，而是應該走到山區及農村，看內地如何真正脫貧。