特首選舉押後｜港澳辦、中聯辦：符香港整體利益　葉劉撐延期

特首林鄭月娥今日（18日）召開記者會，表示行會舉行特別會議，拍板引用《緊急法》將特首選舉押後改至5月8日舉行，提名期則改為4月3日至16日。

國務院港澳辦發表聲明，指押後選舉體現對香港市民的生命安全、身體健康高度負責的態度和采取一切必要措施盡快穩控疫情的決心，十分必要，合理合法，中央政府充分理解和支持。

中聯辦聲明指，理解和支持行政長官會同行政會議的決定。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，押後選舉不會對下屆政府組班構成重大影響，「時間唔會差好遠」，強調目前疫情嚴峻，難以進行任何選舉工程。她相信，港府今次很有決心終結疫情，中央給予香港無限量支持，料政府有信心在特首選舉提名期開始前壓下疫情。



港澳辦指，香港第五波疫情急速惡化，防疫形勢異常嚴峻，國家主席習近平亦非常關心香港抗疫工作。聲明指特區政府根據規定，會同行政會議決定推遲第六任行政長官選舉，體現了生命至上、人民至上的理念，有利於特區政府團結帶領社會各界集中精力防疫抗疫，全力保障市民生命安全和身體健康，切實維護社會大局穩定；有利於第六任行政長官選舉在公平、公正、公開和安全的情況下進行，也不會影響特別行政區政府換屆，符合香港的整體利益和長遠利益。

港澳辦指，中央政府和內地各有關方面正在全力開展支援香港抗疫的工作，包括選派抗疫專家、核酸檢測人員、檢測車輛赴港，支援醫療物資，援建隔離和治療設施，協助開展重癥救治工作，保障鮮活食品等生活必需品供應等，相信有中央領導和全國人民支持，香港特區政府和社會各界人士團結一心，一定能夠早日打贏疫情防控保衛戰。

中聯辦：因疫情推遲選舉在國際普遍

中聯辦聲明指，押後選舉的決定符合香港當前防疫抗疫實際需要，順應了廣大市民集中力量抗疫的普遍期盼，也有利於確保行政長官選舉公平公正公開安全進行，符合香港整體利益。

中聯辦指疫情爆發以來，因疫情推遲選舉已是不少國家和地區的普遍做法，而引用《緊急法》押後選舉亦符合國際通行做法，法律基礎穩固，相信社會各界會給予充分理解和支持。

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葉劉淑儀稱疫情嚴峻 難以進行選舉工程

葉劉淑儀表示，即使押後選舉至5月舉行，時間上分別不大，料不會導致下屆政府組班出現困難。她指出，現時疫情嚴峻，難以舉行論壇或四處拜訪，不可能進行選舉工程，有需要押後選舉。

她說，特區政府很有決心，不單止要減輕第五波疫情，更是要終結新冠疫情，中央在人力物力上，給予香港無限量支持，相信特區政府有決心在3月中央援港措施落實，例如進行全民檢測後，壓下第五波疫情。

被問到有否計劃參選特首，以及押後特首選舉會否打亂其計劃等，葉劉淑儀說：「我唔會回應呢啲假設性問題。」

新民黨亦發出聲明，對押後選舉的決定表示理解及支持，認同習近平重要指示所說「控疫壓倒一切」，認同在目前疫境下舉辦行政長官選舉，並非適當時機，延期切合香港的實際情況及長遠利益。

▼2017年特首選舉▼

