跨部門力谷老幼接種　聶德權：目標3周內大多數長者打首針

第五波疫情嚴峻，多間安老院舍爆疫，負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今早（19日）在facebook表示，政府正動員更多醫護人員到安老院舍打針，目標在未來3星期，為大多數合適的長者完成第一針接種，並會繼續與地區合作，派出流動接種車到長者居住地區，方便接種。



加快批准醫生參與外展 力谷老幼打針

聶德權表示，昨日與民政事務總署、18區民政事務專員、社署地區福利專員、衞生署，以及公務員事務局逾50位同事舉行跨部門視像會議，呼籲同事全力協助地區人士推進疫苗接種，讓社區力量發揮到位。衞生署在會上講解外展醫生預訂疫苗的安排和注意事項，強調會再全力便利醫生訂針，也會快速處理加入接種疫苗隊伍申請，讓新的醫療機構或醫生投入服務，為市民打針。

聶德權指出，長者與兒童是政府的主力接種對象，當局會提供一切便利措施，方便他們接種。他指，當局正動員更多醫護人員到安老院舍打針，目標在未來3星期，為大多數合適的長者完成第一針接種。同時繼續與地區合作，派出流動接種車到長者居住地區，方便接種；並配合教育局及衞生署，為學童提供到校接種，有需要再加開接種中心。