疫情｜林鄭感謝議員審議開支每人最多問10題　讓政府集中穩控疫情

每年《財政預算案》宣讀後，立法會都會以特別財務委員會方式，向政府各部門索取各項開支資料，審批撥款。今年《預算案》適逢疫情爆發，特首林鄭月娥早前去信立法會，呼籲議員未來兩個月大量減少提問，獲立法會答應，每位議員在審議開支預算時，只可提出不多於10條問題。



林鄭今晚（23日）發稿感謝立法會主席和議員迅速和正面回應，強調在此關鍵時刻減少向政府提出索取資料，讓政府能集中精力穩控疫情，作為當前壓倒一切的任務。



立法會主席梁君彥經諮詢議員後，同意在審議開支預算時，每位議員只可提出不多於10條問題，同時，立法會在疫情穩定前只會處理具立法效力的事項，委員會則只應就急切或與疫情有關的事項才召開會議。（立法會直播截圖）

林鄭前日去信立法會主席，冀立法會議員考慮在未來兩個月，特別在財務委員會審議今個財政年度開支預算期間，大量減少就政府工作提問。

她表示，根據過往經驗，立法會審議開支預算期間，各管制人員要在短時間內回答數千條書面問題，令各級公務員同事面對龐大工作量，但政府已動員一切可動員的人手和各級人員抗疫，差不多每位主要官員均已指派帶領不同行動，並動員或調配本來負責其他工作的人員參與抗疫。

林鄭強調理解立法會審核及批准《財政預算案》的憲制職能及向政府提問的工作，完全尊重立法會議員的角色和職能，強調是次要求屬例外之舉。（資料圖片／羅君豪攝）

強調是次要求屬例外之舉

立法會主席梁君彥回應要求，經徵詢財務委員會主席及各板塊議員的意見後，全體議員同意在審議開支預算時，每位議員只能提出不多於10條問題，同時，立法會在疫情未穩定前，只會處理具立法效力的事項，委員會則只應就急切或與疫情有關的事項才召開會議。

林鄭最後指，理解立法會具有審核及批准《財政預算案》的憲制職能及向政府提問的工作，完全尊重立法會議員的角色和職能，強調是次要求屬例外之舉，感謝各位議員的支持和理解。她表示，特別政府會用好中央的全力支持，以堅強的意志和堅定的信心，抗擊疫情。