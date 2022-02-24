消費券︱陳茂波7問7答　唔見八達通、舊平台已刪除點算？

【財政預算案2022】財政司司長陳茂波今早（24日）出席電台節目回應財政預算案措施，其中消費券是主持及聽眾都相當關注的議題。陳茂波具體回應幾個市民相當關注的議題，包括不得「轉會」之下，如果去年收消費券用的八達通已遺失或取消，應如何處理。



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1. 消費券使用期如何？萬一4月疫情都未遏止怎麼辦？

此外，他指明白到社會上市民的狀況分別很大，一些人打擊受小一點，一些人比較困難，因此他預告稍後公布的使用期會「頗長」，萬一4月疫情仍未完全遏止，還有很多時間在後期使用，也可網上購物，可以靈活使用。

2. 會否再擴闊使用範圍？

陳茂波表示本身範圍已經很廣，連公共交通都包含，主要是一些政府收費不接受，因此計劃沿用去年的做法。

3. 第二輪會否再分期？

陳茂波指，考慮到今輪消費券要快，所以去年已收集資料的平台，仍然是最好的方法，又初步預計第2輪消費券的5,000元，即暑假發放的一輪，會再分期處理，稍後會再交代。

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4. 第一期不能「轉會」，但如果舊平台已刪除怎麼辦？

聽眾黎小姐反映，去年使用Tap & Go期間遇上混亂，非常不滿之下已經刪除平台，如果不能「轉會」可能會有麻煩。陳茂波回應指，個別營運商的表現可能確實有所不同，「有部分是要『打手板』的，但其他都用得很順利」，具體的處理手法容後公布。

5. 唔見八達通、已改用樂悠卡點算？

有聽眾提到，去年收消費券用的八達通卡已取消，已轉換成樂悠卡，亦可能有一些原卡已遺失的情況。陳茂波表示推出第一輪消費券前，市民可有機會辦回手續，詳情容後公布。

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6. 行政成本如何？

陳茂波表示，去年第一次派發消費券時，預計會用6億行政費，但最後不足3億，節省不不少，和前年的一萬元現金分享計劃相比相差不遠。他指，今年有了去年的經驗和基本資料，會盡量再「慳住使」。

7. 為何不派現金？

這是節目上最多人問到的問題。陳茂波表示，派現金及消費券的分別，是由於想盡快派到市民手上，重用去年的資料可以於4月派出第一期，做法最快。他又預計，消費券對經濟的提振作用約為1.2%。