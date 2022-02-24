01消息｜內地醫護來港營運中央援建方艙醫院　豁免註冊助診治患者

香港疫情形勢危急，港府今日（24日）公布，引用《緊急法》訂立《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》，為政府推行中央支援的防疫抗疫措施，包括籌建醫院及隔離設施等，提供法律基礎，意味內地醫護可在豁免註冊下，在港參與抗疫工作，包括醫治患者。

消息人士透露，中央援建香港的方艙醫院，將由內地醫護人員接管及營運，今次引用《緊急法》是鋪墊，提供法律保障，相信內地醫護來港可解決特區醫療資源、人手不足之情況。



中央援建7方艙醫院

中央援建香港的4處臨時性社區隔離治療設施（即方艙醫院）近日已開工，分別在香港青衣、前新田購物城、元朗潭尾和洪水橋開工建設，全部投入使用後預計將為香港提供1.4萬至1.7萬個隔離單位，其中青衣方艙醫院將於開工後約一周率先交付使用。此外，港府早前亦委託中國建築集團，分別在竹篙灣和啟德用地增建共1萬個社區隔離和治療設施，加上落馬洲河套區的方艙醫院，香港隔離單位將大增。

行政會議昨日（23日）通過引用《緊急法》，賦權政務司司長可為預防、抵禦、阻延或以其他方式控制指明疾病的個案或傳播，或治療感染指明疾病的病人，在顧及各種在上述規例中訂明的因素後，以書面方式批予豁免，容許人士或項目無須符合成文法則的若干規定，包括牌照、註冊等。

消息指，「國家隊」支援香港抗疫，起初主力協助提升檢測能力，推動全民強檢，但後來疫情形勢惡化，確診個案屢創新高惟隔離設施不足，亦欠缺足夠醫護人手，因此中央援建多間方艙醫院。消息人士形容，方艙醫院將由內地醫護接管及營運，屬行內經驗豐富人士，可解決本港人手短缺問題，與港府醫療系統互補；萬一不幸「中招」，患者也可獲得優質護理。

湯家驊：《緊急法》維持3個月 無限來港人數

行會成員、資深大律師湯家驊指，《規例》賦權政務司長決定來港人員，必須與抗疫工作相關，例如醫護、建興隔離設施的工程人員，當中未有限制來港人數。湯家驊指，《緊急法》效力一般是3個月，若有需要可延長。至於容許未註冊醫護來港診治患者，會否引起政治反彈，他說政府要留意社會觀感等問題。

林哲玄：政府須考慮監管、操守問題

立法會醫療衞生界議員林哲玄表示，未知道政府引用《緊急法》來港支援抗疫的內地醫生，會否再按現行程序要經醫委會審核註冊，但估計如時間很急、人數較多，醫委會未必能處理，這些內地醫生的專業操守就不受醫委會監管，相信政府到時需考慮相關的監管問題，例如他們在香港行醫期間遇上市民投訴道德及專業操守問題，應由那方面處理，「跟內地監管程序都無問題，但要有機制去處理。」

近日不同政界人士呼籲政府讓內地醫護來港，其中經民聯立法會議員梁美芬建議當局尋求內地醫護人員來港協助疫苗接種、救治工作及照顧病人，必要時可動用《緊急法》，排除法律及制度上的阻礙。醫管局主席范鴻齡亦指，希望中央政府派遣醫生和護士，因本港人力已經「耗盡」。