BNO簽證︱BNO居留申請累計破10萬　第4季按季回落至1.56萬人

英國自去年1月31日起，開放BNO持有人以BNO Visa（BNO簽證）渠道到英國居留，之後申請移民，英國內政部今日（24日）發表BNO Visa申請人最新數字，截至去年第四季，有1.56萬人申請透過BNO居留英國，數字較第三季2.4萬人下降，而整個計劃累計申請數字增至10.4萬人。



獲批數字方面，去年第四季共有18,600名英國海外人士申請BNO Visa獲批，而整個計劃在英國海外及本土的BNO Visa獲批數字，分別上升至75,961宗及21,096宗，即已有共9.7萬宗簽證獲批。



申請BNO簽證的數字已超過10萬。

英國內政部指，一如預期，66%獲批的BNO Visa發放給BNO護照或香港特區護照持有人，或者同時持有兩本護照的人士，而隨他們取得簽證的受養人中，有72%持有中國護照。此外，去年共有8,350名BNO或特區護照持有人在「簽證特許入境許可」（LOTR）下，獲准逗留在英國境內。

英國政府去年1月31日提供BNO Visa渠道到英國居留，首季有34,300宗申請，第二季有30,600宗。