債主變債仔？陳茂波：業主被禁追租若無力供舖　政府擔保銀行墊支

新一份《財政預算案》提出立法暫緩業主向指定行業經營者追租，為期至少3個月，引發部分正在償債按揭的業主憂慮。財政司司長陳茂波今早（26日）在電台節目表示，正考慮透過法例保障受措施影響的業主，列明銀行不可用法律行動追究受措施影響而無法還款的業主，政府計劃通過百分百擔保計劃，通過銀行墊支租金予小業主，為期3個月，每名業主上限10萬元。



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禁追租針對地產商 為減省行政而波及小業主

陳茂波指，暫緩追討租金的政策目標是大業主和大地產商，而非小業主，希望大業主和大地產商高抬貴手，強調希望保住中小企，避免出現大規模結業潮。針對小業主受措施影響，或無法償還銀行貸款，陳茂波指已通過金管局與主要銀行溝通，對方反應積極正面，過去政府推出多次百分百擔保「還息不還款」計劃，相信能夠做到暫緩業主供款，考慮在法例列明銀行不可以追究受短期措施影響的業主還款，為期3個月。

他說，政府計劃作出百分百擔保，通過銀行墊支租金予小業主，上限10萬元，業主申請計劃時須向銀行申請資產和收入狀況。被問到措施為何不只針對大業主和大地產商，陳茂波說，在目前情況下希望減省行政措施，亦會約見各大地產商商討。

已買樓花未入伙 可獲租屋開支扣稅

《預算案》提出租金開支扣稅，陳茂波指如果本身擁有物業，同時正租樓住的人士不能扣稅，但已買樓花仍未入伙，目前正租樓的人士則獲扣稅額。另外，公司提供租屋津貼的人士也不能扣稅。

俄羅斯出兵入侵烏克蘭，引發全球股市動盪，陳茂波稱，港府一直密切觀察情況，香港作為開放經濟體，市場出現波動無可避免，最重要的是保障香港市場韌力。他稱目前香港壞帳率不足0.9%，屬於很低的水平，銀行體系資金亦非常充裕，不擔心本港金融系統的穩定性。

競逐特首？疫戰當前無分神思考其他事情

被問到會否參選特首，陳茂波稱其團隊早前奮身準備《預算案》，其後亦有大量跟進工作，強調目前首要任務是防疫，他沒有分神思考其他事情。