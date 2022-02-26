政府突取消強檢　劉國勳批安排倉促　連員工亦不知道採樣站停運作

政府昨晚（25日）發新聞稿，宣佈大幅度調整檢測策略，包括取消高風險地區強制檢測公告，改為向市民派發快速檢測套裝，全港19個流動採樣站今日起停止運作，並改為承認快速測試結果，快速測試呈陽性市民可網上登記，供當局跟進，稍後會公佈登記網站。



民建聯立法會議員劉國勳批評政府安排倉促，不少市民未能即時掌握新政策，以為要接受強檢，並到已關閉的採樣站撲空，做法擾民。



他認為，政府在承認快測結果時，不應同時一刀切推翻原有做法，例如不應該完全取消強制檢測，否則做法「與病毒共存」無異。



劉國勳稱，不少流動採樣站承辦商員工上班後，才獲悉採樣站即日關閉，顯示政府決定來得突然，連員工也未曾得悉。他認為，政府大幅度更改現有政策，應以更公開、清晰的方法向市民交代，例如由相關官員召開記者會，批評政府今次在晚上只透過新聞公報交代是不能接受。

他要求政府日後發放任何抗疫資訊及政策，都應更公開並及早交代，做好解說工作，令市民了解。

憂長者不懂網上登記快測結果

他認為，政府在承認快測結果時，不應同時一刀切推翻原有做法，如強制檢測是希望抽出隱性患者，就不應完全取消，否則做法「與病毒共存」無異。他續指，自行快速測試雖已普及，但長者亦未必有能力可自行使用快速測試、快速檢測若呈陽性，長者亦未必懂得上網登記。