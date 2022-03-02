兩會｜民建聯倡開設中港跨境救護車　兩會提案內地禁食貓狗野味

全國兩會即將召開，民建聯港區人大代表和全國政協委員，就推動中港合作與國家發展的議題，提出多項建議和提案，包括改革內地社保體系，擴大回鄉證在內地的使用範圍，以及建立跨境快速支付系統等。



全國人大常委譚耀宗建議，開設內地與香港跨境救護車服務，以減輕本港救護車服務的負擔。港區人大代表陳勇建議，在港建立抗戰歷史紀念館，以及中國共產黨展覽館，以加強國民教育，達至人心回歸。他亦建議立法禁止食用貓狗和野生動物，並設立有阻嚇性的懲罰，提升國家文明形象。



倡設大灣區食品「灣區標準」

全國人大常委譚耀宗建議，開設內地與香港跨境救護車互通機制，容許內地與香港救護車可以跨境接載傷者，毋須在邊境口岸接駁，由兩地政府進行磋商，例如研究透過非政府機構專營跨境救護車服務，於特定口岸設立跨境救護車專屬通道，形容措施更快捷、更方便，亦可減輕目前本港救護車服務的負擔。

譚耀宗亦指出設立大灣區食品的「灣區標準」，推動符合「灣區標準」的食品在大灣區流通及供應，並推進大灣區農產品質量安全標準的工作。

建議改革內地社保 容許提取住房公積金在港購屋

陳勇建議改革內地社保體系，容許選擇繳存住房公積金的香港僱員，在內地工作期間提取住房公積金，用於在香港購買房屋或修繕房屋，亦可修改法例香港僱員自行選擇是否參與內地的養老和失業保險金計劃，而不參加內地養老和失業保險金的僱員，可在香港月供強積金，並容許供款金額在計算內地個人所得稅時作抵扣之用。

陳勇提出，在新冠肺炎情況，應服用一些更安全和傳統的肉類，建議研究立法循序漸進全面禁止食用貓狗和野生動物，提升國家文明和友善的形象，設立具阻嚇性的懲罰及具透明度的舉報平台。

港區人大代表葉國謙提出進一步擴大回鄉證使用範圍，容許港人使用回鄉證網上預約看診、購買高鐵車票以及使用其他網上服務等，並建議統一回鄉證號碼與內地居民身份證號碼的編碼方式，讓港人能享有與內地居民同等的便利。