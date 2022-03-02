美國發最高警示：不要前往香港　對病毒「零容忍」親子或遭分離

因應香港嚴厲的防疫措施，美國在當地時間星期一（1日）提升香港旅遊警示至最高第四級─「不要前往」。美國國務院表示，更新警示反映了到香港的健康及安全風險，特別提到香港的防疫抗疫限制可能導致「家長及子女被迫分離」，又指這些政策與內地一樣，是對病毒「零容忍」，嚴厲影響出行及公共服務。



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美國駐港澳總領事館也發布通知，特別提醒在香港居住或計劃來港的美國公民家庭，指在某些情況下，小朋友一被驗出陽性就需要隔離，將被迫與家長分離，直至符合當局醫療機構的出院準則，華府呼籲美國公民重新考慮赴港的想法，同時要一併考慮香港當局任意執行執行本地法律的因素。

護理、住宿及治療 標準與美相差甚遠

旅遊警示由美國國務院更新，建議美國民眾不要來港，又指現時所有旅客抵港都須在政府指定地方隔離最少14日，期間不得離開房間、且須每日接受檢測。一旦陽性將被送到醫療設施，而護理、住宿及治療等標準均可能與美國相差甚遠。

完成檢疫後，民眾亦可能隨時再面臨強制隔離、或者強檢，包括所在區域出現確診個案，將需要在家禁足、甚至被送往政府設施，在香港生活交通及運輸行動亦會受限。