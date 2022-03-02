美國發最高警示：不要前往香港　對病毒「零容忍」親子或遭分離

因應香港嚴厲的防疫措施，美國在當地時間星期一（1日）提升香港旅遊警示至最高第四級─「不要前往」。美國國務院表示，更新警示反映了到香港的健康及安全風險，特別提到香港的防疫抗疫限制可能導致「家長及子女被迫分離」，又指這些政策與內地一樣，是對病毒「零容忍」，嚴厲影響出行及公共服務。
+2
美國駐港澳總領事館也發布通知，特別提醒在香港居住或計劃來港的美國公民家庭，指在某些情況下，小朋友一被驗出陽性就需要隔離，將被迫與家長分離，直至符合當局醫療機構的出院準則，華府呼籲美國公民重新考慮赴港的想法，同時要一併考慮香港當局任意執行執行本地法律的因素。
護理、住宿及治療 標準與美相差甚遠
旅遊警示由美國國務院更新，建議美國民眾不要來港，又指現時所有旅客抵港都須在政府指定地方隔離最少14日，期間不得離開房間、且須每日接受檢測。一旦陽性將被送到醫療設施，而護理、住宿及治療等標準均可能與美國相差甚遠。
完成檢疫後，民眾亦可能隨時再面臨強制隔離、或者強檢，包括所在區域出現確診個案，將需要在家禁足、甚至被送往政府設施，在香港生活交通及運輸行動亦會受限。
疫情｜多區超市貨架清零 市民跨區入貨 政府稱鮮活食品供應正常林鄭月娥晤廣東省衞健委 同意加強分層治療減重症 貫徹動態清零會否被迫共存？陳茂波信短期可動態清零 年中通內地、年內海外遊全民檢測︱林鄭：全城封鎖禁足一定唔做 將支援居家治療全民檢測擬3.26實施禁足4天 9天檢3次 網民憂多人排隊交叉感染全民檢測擬禁足 AEON減價日現超長人龍 網民：咁買法雪櫃夠位？港交所未止跌 低開逾2% 禁足期間或不停股市｜港股異動全民檢測｜民建聯倡「半禁足」 行動不便長者上門採樣 違者監禁全民檢測｜孔繁毅認同「9日3檢」方案穩妥 4月初始進行效果更好全民檢測太遲？陳凱欣促改疫區強檢：百萬人確診中央支援也難隔離01獨家｜全民檢測 港府初步擬3.26至4.3實施 北京或會修正