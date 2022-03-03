政協發言人：香港疫情「異常嚴峻」　習近平對香港抗疫非常關心

十三屆全國人大五次會議、全國政協十三屆五次會議即將開幕，然而疫情嚴峻，有多名港區人大、政協無法到北京出席。



全國政協大會新聞發言人郭衛民表示，香港疫情形勢「異常嚴峻」，又指國家主席習近平對香港抗疫工作非常關心。



全國政協大會新聞發言人郭衛民。（人民網/資料圖片）

郭衛民表示，香港疫情形勢異常嚴峻，對市民安全健康和經濟民生帶來嚴重沖擊。他說，習近平對香港同胞安全與健康、香港抗疫工作非常關心。中央政府和內地各有關方面正在全力開展支援香港抗疫的工作。

郭衞民又指，全國政協十分關注香港疫情，通過不同方式積極支持香港抗擊疫情。他指港區政協委員認真履職盡責，採取多種方式與香港各界一起同心抗疫，共克時艱，為香港早日戰勝疫情發揮積極作用，貢獻力量，並相信「有中央的堅強領導，有全國人民的大力支持，香港特區政府和社會各界人士團結一心，眾志成城，一定能夠戰勝疫情」。

部份政協不能赴京 將網上提案及發言

不少港區人大政協因疫情無法赴京，郭衛民說，目前港區全國政協委員按照兩會疫情防控要求，在落實疫苗接種、健康監測、核酸檢測等措施後，符合疫情防控要求的委員將到京參加全國政協會議。大會相關工作組已經收到港區委員提交的提案和大會發言。至於不能上京或選擇留港協助抗疫的港區政協委員，已按程序請假，並會通過線上方式及時了解大會情況、提交提案和發言討論，不會影響他們參與兩會相關議題的討論。