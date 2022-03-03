夏寶龍：港官要以實際行動抗疫　踐行就職誓言

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（3日）在北京以視像方式，主持支援香港抗疫工作第七次協調會。夏寶龍對於專班各工作組詳細匯報了最新工作進展情況，給予充份肯定。



夏寶龍說，專班成立半個月以來，各單位緊鑼密鼓開展工作，「愈來愈有章法，愈來愈顯成效」。中央援建的青衣方艙醫院7天即竣工並交付特區政府使用，其他方艙醫院和應急醫院也在抓緊建設；由國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年同志率領的中央援港防控專家組到港後立即深入調研，並就做好疫情防控工作提出重要意見和建議；保障供港物資的跨境鐵路貨運班列正式通車，廣大香港市民急需的醫療和生活物資源源不斷運抵香港；香港安老院舍急需的護理工、上水屠宰場急缺的屠宰師陸續趕赴香港；對香港防疫抗疫工作的報道更加全面客觀。夏寶龍指，這些都充份體現了中央竭盡所能支援香港抗疫的堅定決心，彰顯了中央的關懷和國家的制度優勢，有力支援了香港特區政府和全社會的抗疫工作。

國務院港澳辦主任夏寶龍主持召開支援香港抗疫工作第七次協調會。（中通社）

夏寶龍又表示，面對來勢兇猛的香港疫情，既要堅定必勝信心，進一步增強使命感、責任感、緊迫感，迎難而上、奮勇攻堅；又要充份認識香港疫情防控工作面臨的嚴峻性、複雜性、特殊性，做好打硬仗的思想和工作準備，全力保障香港同胞生命安全和身體健康。要全力支持特區政府進一步加強對防疫抗疫工作的有效統籌，切實履行好主體責任，特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言。愛國愛港力量要積極作為，引領社會各界團結一心、眾志成城，與特區政府合力抗疫、並肩作戰、共度難關。要發揚鬥爭精神，有力揭批和依法懲治反中亂港分子抹黑攻擊、散布謠言、製造恐慌等幹擾破壞抗疫的言行，全力維護社會大局穩定，堅決打贏香港疫情防控保衛戰。

政府高官就職時需要宣誓，特首林鄭月娥亦不例外，她在2017年就任行政長官時的誓詞如下：