疫情｜首針接種率破9成在即　政府擬兩周內完成全港安老院打針

第5波疫情持續升温，政府下周一（7日）起在長沙灣增設「香港紗廠社區疫苗接種中心」，特別為3至17歲兒童和青少年、以及60歲或以上人士提供科興疫苗接種服務。公務員事務局局長聶德權今早（4日）出席電台節目時表示，政府正聚焦長者、兒童及青少年的疫苗接種服務，新設的疫苗接種中心每天可接種超過2,000劑疫苗。



聶德權說，將縮短年滿60歲的長者，第二針和第三針的相距時間至3個月，明天起開放預約。當局正安排人手，計劃於未來兩周為全港安老院舍長者接種疫苗，即使長者所屬院舍出現爆發，甚至是密切接觸者亦可接種疫苗。



半數安老院爆疫 密切接觸者可安排接種

聶德權指，目前全港首針接種率為89.7%，預計今日或明日可達至9成接種率的目標；但最重要的是市民完成整個接種程序，現時第二針接種率為77.6%，期望提升到8至9成。他稱，現階段會率先縮短長者接種第二針和第三針的相距時間，由相隔6個月降至3個月，明日起開放預約，待接種能力滿足到需求後，會縮短其他人士第二及三針的相距時間。

他續說，現時安老院舍感染風險高，不少長者都願意接種疫苗，政府將增加醫護人手，連同自願加入計劃的私營機構醫護人員，計劃於未來兩周，到全數安老院舍為長者接種疫苗。他稱，目前有一半院舍出現感染個案，外展隊到訪打針有困難，但只要長者未受感染，即使所屬院舍出現爆發，甚至是密切接觸者都可以接種，呼籲在社區的長者盡快接種疫苗。

被問到會否安排內地醫護協助打針，聶德權表示在抗疫工作上，港府一直與內地溝通，有需要的話會提出請求，內地會考慮作出支援。

逾90校申請外展打針 兒童接種率本周內達4成

聶德權說，教育局接獲逾90所學校申請外展接種疫苗服務，由於部分學校打算與幼稚園等校舍較小的學校聯合舉辦，料會有140所學校受惠。他指，政府已簡化申請流程，校方不必收集全部家長的接種同意書，就可以安排預約，亦豁免了對參與外展服務醫生的指定要求，相信本周內3至11歲兒童首針接種率可達4成。