全民檢測｜製懶人包助市民掌握　陳帆：研准每家一人外出買物資

政府早前預告推行全民強檢，有消息於3月26日至4月3日實施。運輸及房屋局局長陳帆今日（7日）表示，明白市民對當局暫未公布詳情感擔憂，承諾會盡快交代：「盡量畀多啲時間市民準備。」

陳帆強調，全民檢測期間，公共運輸一定不會停，雖多次指不便透露計劃細節，但稱考慮方案包括讓市民有限度移動下購買必需品：「食物係基本生存必需品。」他解釋，海外亦有類似經驗，容許一個家庭有一人可以外出購置物資食品，港府會考慮，強調會確保市民生活必須品的供應。



會為獨居長者及家庭提供支援

消息稱，實施全民檢測期間會有限度禁足，其間容許市民在限定時間內到訪超市、藥房及診所。陳帆今日在商台節目稱，當局在制定全民檢測計劃時，必定會為獨居長者及家庭提供支援，亦會考慮市民看病、全家染疫無法出門購買物資等情況，並會製作「懶人包」協助市民掌握全民檢測詳情。

冷藏肉罐頭存量充足 毋須搶購 陳帆：我都無儲定食物

笑言沒有「儲定食物」的陳帆指，最近內地供港蔬菜充裕，冰鮮食品供應是平時的兩倍，根據供應商反映，冷藏肉有3個月存量，罐頭及即食麵亦有足夠存量，只是商戶未能及時上架，因而市民毋須搶購。

承諾盡快交代詳情 陳帆：盡量畀多啲時間市民準備

陳帆多次追問亦沒有透露全民檢測日期或「預先通知期」，但他稱明白市民對政府暫未公布全民檢測詳情感擔憂，承諾會盡快交代：「盡量畀多啲時間市民準備。」。他又說，全民檢測期間公共運輸一定不會停，因為醫療及金融會繼續運作，有市民要上班，亦需動員公共交通工具協助運送檢測陽性市民檢疫及運送物資，但屆時公共運輸運力會減低。

研准有限度移動下買必需品 陳帆：食物係基本生存必需品

雖多次指不便透露計劃細節，但陳帆稱考慮方案包括讓市民有限度移動下購買必需品：「食物係基本生存必需品。」他解釋，海外亦有類似經驗，容許一個家庭有一人可以外出購置物資食品，港府會考慮，強調會確保市民生活必須品的供應。

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